Comando Norte do Exército Indiano para celebrar a cerimônia de investimento de Mathura em 12 de fevereiro

O Comando Norte do Exército Indiano celebrará uma prestigiada cerimônia de investimento na Estação Militar de Mathura em Uttar Pradesh em 12 de fevereiro para parabenizar os oficiais e soldados do comando com prêmios de galanteria e serviço distinguidos por seus atos de coragem além do chamado de dever e o serviço distinto. Para a nação.

“O Comando Norte está pronto para prestar homenagem aos seus soldados e unidades corajosos e distintos durante a cerimônia”, disse um porta -voz da defesa.

“O tenente-general MV Suchindra Kumar, comandante geral em chefe (GOC-in-C), comando do norte, parabenizará os oficiais e soldados do Comando do Norte com Gallantry and Service Awards distinguidos por seus atos de coragem além de Call of Duty e Distinguished Service para a nação ”, disse ele.

“Várias unidades também receberão com a apreciação da unidade GOC-em-C em reconhecimento ao seu profissionalismo excepcional e conquistas incomparáveis”, acrescentou o porta-voz.

“Este evento servirá como uma plataforma para homenagear e reconhecer os vencedores por seus atos extraordinários de coragem, dedicação inabalável ao dever e um serviço distinto à nação”, disse ele.

Os soldados do comando e as unidades do Norte mostraram coragem excepcional, geralmente colocando suas vidas na fila para proteger a soberania e a segurança de sua terra natal.

“Seus fatos e sacrifícios notáveis ​​exemplificam os mais altos padrões de resiliência, dedicação e comprometimento que definem o espírito do exército indiano”, disse o porta -voz.

“Através desta cerimônia, o Exército não apenas celebra as realizações individuais e coletivas de sua equipe, mas também sublinha os valores de lealdade, desinteresse e patriotismo que são parte integrante de sua missão”, enfatizou.

“A cerimônia de investimento é um lembrete solene do papel crítico desempenhado por esses heróis para defender a segurança e a liberdade da nação, inspirando as gerações futuras a continuar o legado da excelência e do serviço”, concluiu.

O penhasco militar de Mathura, uma das guarnições militares mais antigas do país, foi escolhido como o lugar devido à sua rica cultura e tradições.

Um grande número de militares, dignitários familiares civis e orgulhosos dos vencedores do prêmio participará da cerimônia.