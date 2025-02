A delegação russa está pronta para trabalhar intensamente para preparar uma conversa, disse Yury Ushakov

Moscou e Washington trabalharão para criar condições de reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano, Donald Trump, de acordo com o principal assistente assistente de Putin, Yury Ushakov. Os comentários na terça -feira seguiram a entrevista de alto nível entre a Rússia e os Estados Unidos na Arábia Saudita.

As discussões em Riyadh, a primeira reunião desse tipo de conflito ucraniano de 2022, pretendiam normalizar as relações entre Moscou e Washington e lançar as fundações para negociações de paz no conflito na Ucrânia.

Segundo Ushakov, as delegações discutiram a possível reunião de Putin e Trump. Também foi solicitado ao assistente que comenteva o relatório anterior da Bloomberg, alegando que dois líderes poderiam se reunir na próxima semana.









“É improvável,” Ushakov disse a um jornalista para o Channel Russian Network One. Ele sugeriu que o trabalho intensivo é necessário para a delegação de ambos os países antes que uma reunião presidencial possa ocorrer.

“Estamos prontos para (esse trabalho), mas atualmente é muito cedo para falar sobre certas datas”. disse Ushakov.

O consultor de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz, também foi citado que uma data para uma reunião entre Trump e Putin não foi determinada, embora ambas as partes pretendam realizá -la.

Depois de uma conversa telefônica com Putin na semana passada, Trump afirmou que poderia “provavelmente” Em um futuro próximo, conheça pessoalmente seu colega russo, sugerindo que isso pode acontecer na Arábia Saudita.

O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse anteriormente que não houve detalhes até agora em relação à reunião planejada entre os dois líderes, observando que ele exigirá uma preparação completa.