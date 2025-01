Comic Con traz todos os seus personagens favoritos para Bengaluru

Para Bhuvana Raj, 51, a comic con é sobre reviver sua infância. “Vim aqui com meu filho e minha filha. Esta é a minha segunda visita. “Posso aprender muitas coisas com os jovens ao meu redor.”

A recém-concluída Bengaluru Comic Con viu um aumento de pessoas de toda a cidade. A décima segunda edição do festival de dois dias aconteceu no KTPO Trade Center Whitefield, que se tornou o destino final de quadrinhos, animes, mangás, jogos e todas as coisas da cultura pop.

De clássicos como Deadpool, Superman e Batman a favoritos de anime como Luffy, Naruto, Chainsaw Man, Nezuko e Gogo, o evento contou com mais de 5.000 cosplayers. Os fãs foram encontrados exibindo favoritos indianos como Chacha Chaudhary e Suppandi em seus trajes.

Comediante Rahul Subramanian na Comic Con | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

A presença de Rob do MAD trouxe de volta memórias de infância. Ele mostrou seu brilho criativo através de uma sessão interativa com o comediante Rohan Joshi. Os comediantes stand-up de Bengaluru Rahul Subramanian, Azeen Banatwalla e Pilot Gomma aumentaram o quociente de humor no evento.

Abir e seu amigo Snehal se vestiram como personagens de Heaven Official’s Blessing. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

Para o estudante universitário Abir, que se vestiu como Wind Master da Heaven Official’s Blessing, ler quadrinhos era um conforto. “Como meu pai tinha um emprego transferível, nos mudamos e eu não tinha amigos constantes. Foi então que recorri aos quadrinhos como uma fuga e algo que me deixou feliz. Quando você vem para um evento como esse, você percebe o quão aberta a comunidade é. Você pode conhecer muitas pessoas que pensam como você.”

“Adoro as maneiras criativas que as pessoas encontram para criar seus trajes”, disse Snehal, que estava vestido como He Xuan de Heaven Official’s Blessing.

Vestida como Ravena de Teen Titans, Trina concorda que montar uma fantasia é uma tarefa bastante árdua. “São tantos elementos no meu set que acabei pegando emprestados dos meus amigos para montar tudo. Com a maquiagem, demorei uma hora para me preparar para o evento.”

O escritor americano de quadrinhos Ron Marz interagindo com um fã. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

Os participantes tiveram a oportunidade de interagir com o escritor de quadrinhos Ron Marz e com o premiado artista de quadrinhos Jamal Igle. A presença deles deu um toque internacional ao evento, pois compartilharam ideias sobre sua carreira.

Os visitantes foram mimados pela infinidade de produtos disponíveis no local e barracas com quadrinhos que vão desde Marvel e DC até livros de escritores de quadrinhos indianos e mangás japoneses. Os entusiastas dos jogos desfrutaram de configurações de realidade virtual e zonas de jogos.

Jatin Varma, fundador da Comic Con India, compartilhou: “Bengaluru sempre esteve no centro do movimento da cultura pop da Índia. Esta décima segunda edição é uma prova da crescente paixão e amor pelos quadrinhos, anime e todos os tipos de fãs no país. À medida que avançamos, pretendemos aproveitar esse impulso e criar experiências ainda maiores e mais emocionantes para os fãs em toda a Índia.”

A Chennai Comic Con está programada para acontecer de 8 a 9 de fevereiro de 2025.

