Comissão de Erradicação da Corrupção apreende centenas de milhões em casos de corrupção na PT Taspen e contém moeda estrangeira

Jacarta – A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) concluiu a realização de buscas em vários locais relacionados com o caso de corrupção sob a forma de alegados investimentos fictícios na PT Taspen. Depois de realizar a busca, os investigadores do KPK conseguiram confiscar centenas de milhões de rúpias.

A porta-voz da Comissão de Erradicação da Corrupção, Tessa Mahardhika, disse que das centenas de milhões apreendidos pelos investigadores, a moeda estrangeira foi apreendida num caso de investimento fictício na PT Taspen.

“A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) confiscou dinheiro em rúpias e moeda estrangeira, o que em rúpias seria equivalente a cerca de 100 milhões de rúpias”, disse Tessa Mahardhika aos jornalistas, citada no domingo, 19 de janeiro de 2025.

 Porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika, no KPK

A busca ocorreu nos dias 16 e 17 de janeiro de 2025, especificamente na última quinta e sexta-feira. Os investigadores vasculharam quatro locais durante dois dias.

“Então, duas casas, um apartamento e um prédio de escritórios”, disse Tessa.

Os investigadores também confiscaram vários documentos. Na verdade, também houve provas electrónicas fornecidas pelos investigadores desta tentativa forçada.

“Suspeita-se que esteja relacionado com o caso anterior (suposto investimento fictício em Taspen)”, disse Tessa.

Confiscar o apartamento

Anteriormente, a Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) confiscou seis apartamentos pertencentes ao diretor principal inativo (Dirut) da PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (ANSK). O confisco estava relacionado com um alegado caso de corrupção sob a forma de investimento fictício na PT Taspen (Persero).

 PT Taspen (Persero) Presidente Diretor Inativo Antonius NS Kosasih oficialmente detido pelo Comitê de Erradicação da Corrupção em caso fictício de corrupção em investimentos

“O KPK confiscou seis unidades de apartamentos localizadas em South Tangerang, no valor de aproximadamente IDR 20 bilhões”, disse a porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, em uma declaração por escrito, sábado, 18 de janeiro de 2025.

Tessa acrescentou que o apartamento foi apreendido pelos investigadores por ser suspeito de estar ligado ao caso de corrupção da Taspen. Esforços forçados foram feitos esta semana.

O Comitê de Erradicação da Corrupção agradece a todos que cooperaram para ajudar os investigadores a completar a tarefa de realizar as apreensões. A Agência Anticorrupção espera que nenhuma das partes interfira ou seja punida.

“A Comissão de Erradicação da Corrupção tomará todas as medidas adequadas e mensuráveis, de acordo com a lei, para que a recuperação das perdas do Estado possa ser maximizada”, disse Tessa.