Comissão de Erradicação da Corrupção confisca 6 apartamentos do diretor inativo do presidente Taspen, valor total de IDR 20 bilhões

Jacarta – A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) confiscou seis apartamentos pertencentes ao diretor principal inativo (Dirut) da PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (ANSK). O confisco estava relacionado com um alegado caso de corrupção sob a forma de investimento fictício na PT Taspen (Persero).

“O KPK confiscou seis unidades de apartamentos localizadas em South Tangerang, no valor de aproximadamente IDR 20 bilhões”, disse a porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, em uma declaração por escrito, sábado, 18 de janeiro de 2025.

Tessa acrescentou que o apartamento foi apreendido pelos investigadores por ser suspeito de estar ligado ao caso de corrupção da Taspen. Esforços forçados foram feitos esta semana.

 PT Taspen (Persero) Presidente Diretor Inativo Antonius NS Kosasih oficialmente detido pelo Comitê de Erradicação da Corrupção em caso fictício de corrupção em investimentos

O Comitê de Erradicação da Corrupção agradece a todos que cooperaram para ajudar os investigadores a completar a tarefa de realizar as apreensões. A Agência Anticorrupção espera que nenhuma das partes interfira ou seja punida.

“A Comissão de Erradicação da Corrupção tomará todas as medidas adequadas e mensuráveis, de acordo com a lei, para que a recuperação das perdas do Estado possa ser maximizada”, disse Tessa.

Foi relatado anteriormente que o Comitê de Erradicação da Corrupção (KPK) também nomeou o ex-diretor presidente (Dirut) da PT Insight Investments Management (PT.IIM) como suspeito no mesmo caso de corrupção que Kosasih.

Além disso, disse Asep, o caso de suposta corrupção na PT Taspen (Persero) causou prejuízos ao Estado no valor de 200 mil milhões de rupias. As perdas do Estado basearam-se em investimentos feitos pela PT Taspen no valor de 1 bilião de IDR em fundos mútuos.

“Que devido a uma série de atos ilegais cometidos pela suspeita ANSK juntamente com a suspeita EHP, eles teriam causado perdas às finanças do Estado devido à colocação de fundos de investimento da PT Taspen no valor de IDR 1 trilhão no RD I. – O próximo fundo mútuo do G2 gerido pela PT IIM ascende a pelo menos 200 mil milhões de rúpias”, disse Asep.