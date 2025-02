Comissário da FEC ‘considerando todas as minhas opções’ após a expulsão de Trump por Trump

A ex -presidente da Comissão Eleitoral Federal (FEC), Ellen Weintraub, disse durante uma entrevista que ela está usando suas eleições após sua expulsão do cargo de presidente Trump no início desta semana.

“Bem, ainda estou considerando todas as minhas opções neste momento, mas vou lhe dizer que meu e -mail está desligado. Meus computadores foram levados. Acho que meu passe não me leva mais ao prédio “, disse Weintraub durante sua aparição na noite de sexta -feira no” Rachel Maddow Show “, da MSNBC.

Weintraub, democrata, nomeado membro da Comissão Bipartidária pelo ex -presidente George W. Bush em 2002, recebeu uma breve carta do presidente na quinta -feira que o notificou de que ele foi demitido.

Ela compartilhou uma cópia da carta na plataforma social X, escrevendo que “existe uma maneira legal de substituir as características femininas, isso não é. Tive a sorte de servir o povo dos EUA e causar bons problemas ao longo do caminho. Isso faz não mude no curto prazo.

“Se você observar a lei federal da campanha eleitoral, não há nada para eliminar os comissários da FEC que não estão no curso normal, que podem substituí -los quando seus termos expirarem nomeando um novo comissário que o Senado o confirma”, disse Weintraub Sexta-feira. “É assim que substitui as características femininas”.

“Não há nada a dizer ou se o presidente não gosta dessa pessoa em particular, ele só pode ser demitido”, continuou ele.

Nem Trump nem seu governo compartilharam algum esforço para nomear a substituição de Weintraub.

Até sábado, Weintraub não aparece mais como o atual comissário do pai site. O mandato de Weintraub terminou em 2007, mas um sucessor nunca foi nomeado para tomar seu lugar e permitiu que ele servir como um comissário de “performance” por mais de 20 anos.

Em geral, o FEC é liderado por seis comissários, três em cada importante partido político. É uma agência independente que supervisiona as eleições federais e aplica leis de financiamento de campanhas.

“Isso nunca aconteceu na história da agência. A lei estabelece uma maneira de substituir as festividades do FEC, exige que o presidente nomeie um sucessor e para o Senado confirmar essa pessoa, e você sabe que a história do presidente para obter confirmações é muito boa, não teria sido tão difícil . Para ele fazer isso, a forma legal “, disse ele durante uma aparição de sexta à noite em” The Source “, da CNN.

