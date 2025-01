Comissário Municipal de Guntur analisa obras de alargamento de estradas e saneamento

O comissário da Corporação Municipal de Guntur, Puli Srinivasulu, instruiu os funcionários de planejamento urbano e engenharia a agilizar o trabalho de alargamento da estrada principal em Tarakarama Nagar. No sábado (25 de janeiro), o Comissário inspecionou várias áreas, incluindo Tarakarama Nagar, Colônia SVN e Estrada Peda Palakaluru, revisando projetos de desenvolvimento e saneamento.

Durante a sua visita, o Comissário Srinivasulu avaliou o progresso do alargamento da estrada em Tarakarama Nagar. Ele instruiu os responsáveis ​​pelo planejamento urbano a coordenarem-se com as equipes de engenharia e agilizarem o trabalho, designando pessoal adicional, se necessário. Ele também enfatizou a necessidade de fornecer compensação e bônus TDR (Direitos de Desenvolvimento Transferíveis) aos proprietários de terras afetados, de acordo com as disposições legais.

Em Peda Palakaluru, o comissário analisou as iniciativas de saneamento e interagiu com os residentes. Ele orientou o inspetor sanitário a garantir a limpeza e orientou o engenheiro executivo adjunto (DEE) a resolver prontamente os problemas de drenagem e iluminação pública.

Ao inspecionar o lago Peda Palakaluru, ele recomendou limpar a selva ao redor do lago e sugeriu a instalação de poços para melhorar o abastecimento de água na cidade. Ele enfatizou o armazenamento de água no lago para melhor aproveitamento nas cidades próximas.