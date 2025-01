Comissário municipal de Hassan é pego aceitando subornos

A polícia de Karnataka Lokayukta pegou o comissário do conselho municipal da cidade de Hassan, TN Narasimhamurthy, e o engenheiro executivo adjunto (AEE) KR Venkatesh aceitando suborno de um empreiteiro em 9 de janeiro. Ambos foram presos.

Os funcionários supostamente exigiram um suborno de ₹ 1,5 lakh para compensar um pagamento de ₹ 10,5 lakh ao empreiteiro que executou o trabalho de limpeza durante o festival Hasanamba em Hassan. O empreiteiro apresentou queixa à polícia de Lokayukta.

Uma equipe de inspetores de Lokayukta, Shilpa K. e Balu HN, prendeu os dois funcionários.

Alguns membros do CMC intervieram e discutiram com os funcionários. Eles alegaram que Venkatesh, AEE, é um oficial honesto. No entanto, a polícia de Lokayukta afirmou que realizou o procedimento de acordo com as normas.

Recentemente, a polícia de Lokayukta capturou o vice-diretor de Instrução Pública, HK Pandu, e o superintendente AS Venugopal Rao, aceitando suborno para a nomeação de um professor. Ambos os funcionários estão sob custódia judicial.