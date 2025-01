Comissões do Senado avançam com os indicados de Trump para energia e meio ambiente

Comissões do Senado avançam com os indicados de Trump para energia e...

As escolhas do presidente Trump para liderar agências nacionais focadas em energia e meio ambiente foram votadas no comitê na manhã de quinta-feira.

O Comitê de Energia e Recursos Naturais do Senado apresentou o indicado do Departamento do Interior, Doug Burgum, 18-2, e o indicado do Departamento de Energia, Chris Wright, 15-5.

O Comitê de Meio Ambiente e Obras Públicas do Senado avançou o candidato da Agência de Proteção Ambiental (EPA), Lee Zeldin, em uma votação de 11 a 8, com o senador Mark Kelly (D-Ariz.) o único democrata votando a favor.

Os senadores Ron Wyden (D-Ore.) E Mazie Hirono (D-Havaí) foram os únicos votos contra Burgum, enquanto os senadores Maria Cantwell (D-Wash.), Catherine Cortez-Masto (D-Nev.) e Alex Padilla (D-Califórnia) juntou-se a eles na oposição a Wright.

Os indicados irão então ao plenário do Senado para consideração e espera-se que todos os três sejam finalmente aprovados. Embora tenham enfrentado alguma oposição, não estão entre as escolhas mais controversas de Trump para o Gabinete.

O membro do ranking de Energia e Recursos Naturais, Martin Heinrich (DN.M.), endossou ambos os indicados perante o comitê, embora tenha dito em comentários antes da votação que estava “preocupado com a aparente facilidade do Sr. Wright com os efeitos alarmantes das mudanças climáticas” e também expressou preocupação com a “crença de Burgum de que a energia eólica e solar representam fontes de energia não confiáveis ​​que não são competitivas em termos de custo com a geração térmica, e que a tecnologia de bateria não está pronta para sua implementação comercial”.

No entanto, acrescentou que “embora tenha divergências com ambos os nomeados sobre várias questões importantes, descobri que relações saudáveis ​​com o Secretário do Interior e o Secretário da Energia são fundamentais para garantir os melhores resultados para o meu estado natal, Nova Iorque. “México e para o país.”

Wyden, no entanto, anunciou que se oporia a ambos os nomeados, citando os créditos fiscais para energia limpa da Lei de Redução da Inflação, dos quais ele foi um dos principais arquitectos, e a oposição de Trump a eles.

“O Presidente Trump afirma que quer derrotar os chineses, mas parece preferir políticas que minam as maiores vantagens da América, e não posso apoiar candidatos que executem essas políticas”, disse Wyden.

O senador Sheldon Whitehouse (R.I.), o principal democrata em Meio Ambiente e Obras Públicas, expressou oposição à nomeação de Zeldin, dizendo que Zeldin não condenou um esforço relatado para mudar a sede da EPA para fora de Washington ou demitir funcionários da agência e apontou para sua “Opinião artigos que publicam pontos de discussão aprovados pelas grandes petrolíferas.

“Lee Zeldin é capaz de enfrentar o gigante político Big Oil? Infelizmente, todos os sinais apontam para não”, disse ele.

A republicana Shelly Moore Capito (RW.Va.) apoiou Zeldin, dizendo: “Durante o seu depoimento, fiquei muito satisfeito ao ver como ele pretende administrar a agência de acordo com as leis que o Congresso aprovou com o objetivo de priorizar as ações da EPA”. nos aspectos centrais.” responsabilidades da agência que são essenciais para proteger a saúde e a nossa terra, ar e água.”

A nomeação de Burgum atraiu críticas de defensores ambientais, que citam o seu apoio à indústria dos combustíveis fósseis e a probabilidade de apoiar os planos de Trump para expandir a perfuração e reduzir a energia renovável. No entanto, ele tem estado relativamente livre de controvérsia dentro do próprio Congresso e testemunhou numa audiência amplamente colegiada na semana passada, onde tanto republicanos como democratas no painel elogiaram o seu desempenho.

Wright, entretanto, recebeu algumas críticas pelo seu papel como CEO de uma empresa de fracking e por comentários anteriores que minimizavam os impactos das alterações climáticas, mas os seus apoiantes também notaram o seu apoio a outras tecnologias energéticas, como a nuclear.

Zeldin também enfrentou algum escrutínio pelo que Whitehouse descreveu como “clientes de consultoria afiliados a Trump e… artigos de opinião anti-climáticos”.

