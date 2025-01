Comitê BRS para abordar questões dos agricultores, enviar relatório ao KCR e ao governo: KTR

O presidente em exercício do BRS, KT Rama Rao, interagindo com líderes seniores do BRS na primeira reunião do recém-criado Comitê de Agricultores do partido. | Crédito da foto: mediante acordo

O comitê formado por Bharat Rashtra Samithi (BRS) para tratar das questões dos agricultores em Telangana é movido exclusivamente pela preocupação com os agricultores e não tem agenda política, disse o presidente em exercício do partido, KT Rama Rao, ao mesmo tempo em que criticava o governo do Congresso por negligenciá-los.

Falando à mídia após a primeira reunião do comitê na residência do ex-ministro Niranjan Reddy, na quarta-feira, Rama Rao disse que o trágico suicídio de um agricultor em um banco em Adilabad motivou a sua formação.

Seguindo instruções do presidente do BRS, K. ​​Chandrasekhar Rao, o comitê começará seu trabalho no distrito de Adilabad em 24 de janeiro. Durante o próximo mês, ele visitará todos os distritos para interagir com agricultores de vários sectores e estudar questões-chave, incluindo a situação dos empréstimos. isenções, fornecimento de electricidade, condições agrícolas, disponibilidade de preços de apoio, bónus prometidos e centros de aquisição.

Ele disse que o comitê também examinará os desafios básicos enfrentados pelos agricultores, analisará as causas dos suicídios e apresentará suas conclusões ao Sr. Chandrasekhar Rao e ao governo estadual.

Criticando o Partido do Congresso, responsabilizou o governo de A. Revanth Reddy pelos suicídios de agricultores em Telangana, citando as suas “más decisões e promessas não cumpridas”. Ele ressaltou que o líder da AICC, Rahul Gandhi, assumiu vários compromissos com os agricultores durante o evento ‘Declaração dos Agricultores’ em Warangal, incluindo isenção de empréstimos de Rs 2 lakh, assistência de Rs 15.000 aos agricultores, preços de apoio, bônus e extensos centros de aquisição, nenhum dos qual. havia se materializado.

Fazendo uma comparação, ele elogiou a liderança do Sr. Chandrasekhar Rao por sua empatia e medidas proativas para com os agricultores, destacando iniciativas como Rythu Bandhu, Rythu Bima, eletricidade gratuita 24 horas por dia, abolição do imposto sobre receitas de terra e água, Missão Kakatiya, Palamuru -O esquema de irrigação Rangareddy Lift e projetos icônicos como Kaleshwaram e Sitarama são “incomparáveis” na história da Índia desde independência.