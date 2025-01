Comitê de cinco membros para estudar questões do calendário acadêmico escolar

O governo nomeou um comité de peritos composto por cinco membros para estudar detalhadamente questões relacionadas com o calendário académico escolar, na sequência de uma decisão do Tribunal Superior sobre a matéria.

O comitê é composto pelo vice-presidente Joshith, chefe do departamento de Educação da Universidade Central de Kerala; Amar Fettle, Oficial Nodal Estadual, Saúde do Adolescente, Missão Nacional de Saúde; Deepa Bhaskaran, professora assistente de pediatria do desenvolvimento, Centro de Desenvolvimento Infantil, Thiruvananthapuram; Jayaraj S., ex-consultor, Samagra Shiksha, Kerala; e MP Narayanan Unni, ex-membro do corpo docente do Conselho Estadual de Pesquisa e Treinamento Educacional.

O Tribunal Superior anulou uma ordem do Diretor de Educação Geral que declarava 25 sábados como dias úteis no calendário acadêmico para 2024-25. Também instruiu o governo estadual a reconsiderar a questão depois de levar em conta as opiniões das partes interessadas e dos especialistas, bem como os requisitos da Lei do Direito das Crianças à Educação Gratuita e Obrigatória.

Assim, em Setembro, o Governo ouviu as partes interessadas, incluindo os peticionários e as organizações de professores. Nesta base, o governo decidiu criar uma comissão para estudar quantas horas/dias de instrução serão necessárias para transações em sala de aula para atividades curriculares e extracurriculares, conforme previsto no currículo atual e se não houvesse tempo/dias adequados disponíveis, como? compensar o déficit sem afetar o desenvolvimento físico, mental e emocional dos alunos.

O despacho que cria a comissão dá-lhe dois meses para apresentar um relatório ao governo.