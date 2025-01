Comitê de Erradicação da Corrupção detém suspeito de caso de corrupção no PT Taspen junto com ex-diretor-geral, esta é a pessoa

Jacarta – A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) deteve oficialmente um suspeito relacionado com o alegado caso de investimento fictício na PT Taspen. O suspeito detido é Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) como diretor principal da PT Insight Investments Management (IIM) de 2016 a março de 2024.

“Hoje, terça-feira, 14 de janeiro de 2025, o Comitê de Erradicação da Corrupção (KPK) deteve o suspeito em nome da EHP como diretor-geral do PT. IIM”, disse a porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika, aos repórteres na terça-feira, 14 de janeiro de 2025.

O EHP acontecerá durante os primeiros 20 dias. Ele ficará detido no Centro de Detenção da Filial KPK de 14 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025.

Entretanto, a Comissão de Erradicação da Corrupção não realizou uma conferência de imprensa sobre a detenção do suspeito do EHP. Ele foi imediatamente levado para o veículo de detenção vestindo um colete laranja.

 Edifício KPK (ilustração fotográfica)

Enquanto isso, a construção do caso EHP foi apresentada quando o Comitê de Erradicação da Corrupção (KPK) deteve o diretor-chefe inativo da PT Taspen (Persero) Antonius N. S na semana passada.

Anteriormente, a Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) deteve o diretor-presidente inativo da PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih em conexão com o alegado caso fictício de corrupção em investimentos na PT Taspen.

Antonius Kosasih foi oficialmente detido durante os primeiros vinte dias para uma investigação mais aprofundada do alegado caso de corrupção na PT Taspen. Kosasih foi detido no Centro de Detenção da Filial KPK de 8 a 27 de janeiro de 2025.

“A Comissão de Erradicação da Corrupção deteve o suspeito da ANSK durante os primeiros 20 dias, de 8 a 27 de janeiro de 2025. A detenção foi realizada no Centro de Detenção do Edifício Vermelho e Alvo do KPK”, disse o Diretor de Investigação do KPK, Asep Guntur Rahayu, no KPK, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

Além disso, o Comitê de Erradicação da Corrupção (KPK) também nomeou o ex-diretor executivo do PT IIM, EHP, como suspeito no mesmo caso de corrupção que Kosasih.