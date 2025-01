Comitê de regulamentação da UGC Enviar relatório para a Bengala Education; Chame o processo de seleção de VC “catastrófico”

Um comitê de acadêmicos nomeado pelo governo de Bengala Ocidental no projeto de regulamentação da Comissão de Subsídios Universitários (UGC) apresenta seu relatório ao governo do estado na quinta -feira (30 de janeiro de 2025). Eles ofereceram várias recomendações e mudanças nos regulamentos. Os membros do comitê condenaram as tentativas de minar as estruturas federais e solicitaram uma redação dos regulamentos.

O comitê em seu relatório solicitou os critérios de seleção e elegibilidade para qualquer Nomeação do vice -chanceler da Universidade (VC) mencionado no projeto de regulamentos “catastróficos”. De acordo com suas observações, os acadêmicos que fizeram parte do comitê disseram que o processo de nomeação não atende aos padrões educacionais básicos e abre várias maneiras de “politizar” as posições acadêmicas.

O comitê liderado pelo Prof. Debnarayan Bandopadhyay e sete outros acadêmicos como o Prof. Nimai Chandra Saha, Dr. Dipak Kumar Kar, Prof. Omprakash Mishra, Prof. Sabuj K Chaudury, Prof. Sauren Bandopadhyay, Dr. DeBajyoti Konar e Coordinator O coordenador do Comitê de Chakraborty de Shri Siladitya apresentou o relatório ao Ministro do Ensino Superior Bratya Basu.

Os membros disseram que o governo do estado deve se opor ao processo de seleção em que o papel do governo do estado foi anulado, dando poder desproporcional às autoridades centrais.

Professor Om Prakash Mishra comentou sobre suas descobertas e recomendações e disse a ele O hindu“O comitê desacreditou completamente a idéia de que o VC pode ser uma pessoa não acadêmica. A UGC recomendou que membros iminentes de outras áreas da vida também possam ocupar o cargo. Recomendamos fortemente que esta posição reserve apenas para os acadêmicos.

Em outra recomendação importante, o professor Mishra enfatizou que é necessário formar um comitê “não discriminatório” que tenha uma representação dos governos central e estadual para garantir que os poderes dos poderes sejam equilibrados em ambos os lados e o processo de seleção permaneça justo.

Juntamente com essas duas recomendações principais, o comitê também disse que as tentativas feitas por esses regulamentos para entrada lateral são condenáveis. “Os regulamentos não podem ser aceitos. Ele deve ser escrito pelo UGC depois de receber recomendações de todas as partes interessadas e envolvê -las no processo ”, acrescentou o professor Mishra.