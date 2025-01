Comitê de Waqf para adotar suas recomendações, projeto de lei revisado: Jagdambika Pal

O Presidente do Comitê Conjunto do Parlamento examinando o projeto de lei Waqf (emenda), Jagdambika Pal, disse que o rascunho do relatório do painel e a versão alterada da lei proposta serão adotados em sua reunião na quarta -feira (29 de janeiro de 2025 ).

Leia também | O painel Waqf excedeu os limites, alega o Conselho de Direito Pessoal Muçulmano

Ele fez os comentários para a mídia enquanto presidiu o que provavelmente é a última reunião do comitê.

Antes da reunião, vários parlamentares da oposição se reuniram para discutir sua agenda, já que muitos deles estão preparando sua dissidência com as recomendações do comitê.

O projeto de lei Waqf (Emenda), 2024, foi enviado à Comissão Parlamentar Conjunta (JPC) em 8 de agosto de 2024, após sua introdução no Lok Sabaha pelo Ministro dos Assuntos Minoritários da União, Rijiju.

Leia também | Mirwaiz encontra o painel parlamentar da lei Waqf, se opõe a emendas, busca conversas significativas

O projeto de lei pretende alterar a lei Waqf, 1995, para abordar questões e desafios na regulamentação e gerenciamento das propriedades do WAQF.