Como a Geração Z de Kerala está entrando na moda

Sempre que fazíamos as malas para nossa viagem anual a Kerala, minha mãe me incentivava a levar algumas kurtas e algumas saias longas para não ofender a sensibilidade de meus parentes ou não me destacar.

E com certeza, aprendi da maneira mais difícil que até mesmo uma camiseta casual e uma roupa jeans podem atrair atenção indesejada. Isso foi no início dos anos 2000, há cerca de 10 anos, quando me mudei para Aluva, pensei que as coisas poderiam estar melhorando em termos de moda. Bem, as coisas melhoraram um pouco e eu estava esperançoso.

Até 2025, o cenário da moda no estado terá passado por uma reformulação completa. Quer se trate de camisetas anti-ajustes e tênis brancos até tops curtos, misturando e combinando estampas ousadas com cores sólidas, conjuntos monocromáticos e muito mais, a Geração Z sabe como fazer uma declaração de moda.

Abhirami Chaliyadath, 21 anos, estudante de Kozhikode, diz: “Durante muito tempo, moda consistia em usar roupas de grife; mas sempre senti que era mais para ficar na moda.”

Roupas da marca Bakr | Crédito da foto: Arranjo Especial

As redes sociais definem as regras

Com o surgimento da era das redes sociais, a moda começou a ser ditada pelas redes sociais, especialmente nos últimos cinco ou seis anos. “A Covid-19 mudou muitas coisas. As redes sociais, especialmente o Instagram, tiveram um grande impulso. E isso provocou uma onda de mudanças no mundo da moda, liderada principalmente por um grupo de influenciadores, que trouxeram tendências globais para as nossas telas. E isso fez a diferença”, diz Amith Mohan, 28 anos, gerente e criador de conteúdo de vídeo da @kozhikottukaarofficial, uma comunidade de influenciadores em Kozhikode.

Gayathri Mohan, uma criadora de conteúdo de moda de 31 anos que mora em Mumbai, diz que a mudança é facilmente visível agora. Quando ela começou como estilista em Kochi, os criadores de conteúdo de moda eram desprezados. “Agora todos, inclusive as grandes marcas, entendem o valor de colaborar com um influenciador”, diz ele.

Gayatri Mohan | Crédito da foto: Arranjo Especial

E mesmo que alguém não seja um influenciador, a popularidade de um vestido ou saia pode criar um efeito cascata. Assim que uma peça de roupa se torna viral nas redes sociais, grandes marcas começam a recriar o design. “As novas tendências não estão mais limitadas a um determinado círculo. Está em todo lugar, desde o escritório e a faculdade até seu círculo de amigos e familiares”, diz Poornima Indrajith, fundadora e designer da Pranaah. “Se minha filha (Prarthana) usa alguma coisa, não é só ela, mas muitas outras meninas da idade dela usam roupas semelhantes.”

A mídia social também confundiu as fronteiras geográficas, diz Diya John, do Salt Studio. “As crianças de hoje usam tops curtos, camisetas e camisas largas ou largas e jaquetas bomber. É incrível como, quando as últimas tendências chegam a Nova York ou Paris, um influenciador sentado em Kottayam usa roupas semelhantes quase ao mesmo tempo!

Uma modelo vestindo uma camiseta Bakr | Crédito da foto: Arranjo Especial

Os designers contam com as mídias sociais para comercializar suas marcas. Mohammed Hizqeel, designer da marca de roupas BAKR, afirma: “Tenho tendência a divulgar mais a minha marca no Instagram e a alcançar as pessoas certas”.

Moda fluida de gênero

O conceito de gênero tornou-se mais fluido e inclusivo na moda. “Os jovens estão muito conscientes da fluidez de género e optam por vestir o que quiserem. Durante a Bienal Kochi Muziris (2024), onde Salt teve um pop-up, tivemos essas camisetas anti-fit que foram compradas tanto por homens quanto por mulheres”, diz Diya.

As convenções também estão sendo quebradas. “Hoje em dia os homens não hesitam em escolher cores como rosa salmão e verde-azulado. Moda de inspiração coreana: camisetas folgadas confeccionadas em tecido com muitos fios e que não amassa, cores neutras e jeans retos e monocromáticos são tendência na moda masculina”, completa Hizqeel.

Conforto é fundamental

Roupas justas ou sob medida certamente estão fora de moda. “O conforto é fundamental e trata-se de sobrepor, misturar e combinar peças soltas e soltas”, diz Poornima. Há o surgimento de calças largas, jaquetas curtas, coletes, vestidos fluidos e blusas de crochê, saias jeans e muito mais. “A cultura hip-hop tem desempenhado um papel importante no cenário da moda atual”, acrescenta. Os jovens também gostam de poupar. “Com economia, você pode conseguir duas ou três camisetas boas por Rs 1.500, enquanto uma marca de rua custaria uma boa camiseta entre Rs 1.200 e Rs 1.800”, diz Abhirami.

Abhirami Chaliyadath | Crédito da foto: Arranjo Especial

“Não temos realmente um conceito de temporadas diferentes, mas a Geração Z não parece se importar. Eles estão optando por usar roupas em camadas, mesmo que sejam em camadas leves”, diz Gayathri. As cores que estão em alta nesta temporada são o preto, o branco, o oliva, os vermelhos intensos e os bordôs. Segundo Diya, os florais e as riscas estão sempre na moda e “a forma como os jovens misturam e combinam estampados, com estampa sobre estampa ou acentuando-as com cores sólidas, é muito refrescante”.

Mudança cultural e disponibilidade

Se você entrar em qualquer clube, café ou até mesmo nas ruas de Kochi, verá que há definitivamente um estilo e uma mudança cultural, diz Diya. “Os pais já não sentem vergonha dos seus corpos; Eles dão mais apoio e deixam as crianças sozinhas. Este não era o caso quando eu era criança. Lembro que quando meus primos mais velhos disseram que queriam estudar design de moda, os mais velhos da família desencorajaram.”

A disponibilidade também é importante. “Agora que marcas como Zara e H&M têm lojas online, é fácil conseguir roupas da moda. A geração mais jovem também gosta de poupar, especialmente desde que a tendência de 2000 regressou”, afirma Diya.

