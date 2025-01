Como a solidariedade irlandesa com a Palestina forçou o encerramento da embaixada israelita

Em 15 de dezembro de 2024, Israel baixou as venezianas da sua embaixada em Dublin. O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel acusou a Irlanda de “retórica anti-semita” e de cruzar “todas as linhas vermelhas” nas suas relações. O Taoiseach (primeiro-ministro) da Irlanda, Simon Harris, do partido Fine Gael, foi rápido a rejeitar essa acusação, ao mesmo tempo que afirmava a posição da Irlanda sobre uma solução de dois Estados para Israel e a Palestina. No início de maio de 2024, a Irlanda juntou-se à Espanha e à Noruega no reconhecimento do Estado da Palestina. E há duas semanas, a Irlanda juntou-se ao caso de genocídio da África do Sul contra Israel perante o Tribunal Internacional de Justiça (CIJ). A Irlanda tornou-se assim o único país da Europa que tanto irritou o governo israelita. Mas os irlandeses estão exultantes: as redes sociais têm estado alvoroçadas com imagens de t-shirts com uma melancia (um símbolo da bandeira palestiniana preta, branca, verde e vermelha) e a palavra “Paddyistinian”.

“Comprei para minha filha de 12 anos um grampo de cabelo em formato de melancia fatiada. Ele usa-o na escola e os seus colegas sabem o que significa”, disse Máire Ní Mhórdha, antropóloga da Universidade Maynooth. A mãe solteira de três filhos leva regularmente os seus filhos a eventos de solidariedade com a Palestina na sua cidade de Navan, a noroeste de Dublin. “É algo em que não penso; “É o mínimo que posso fazer.”

Desde que as forças israelitas aumentaram a violência em Gaza, a partir de Outubro de 2023, têm havido manifestações locais e reuniões de massa na capital do país insular pelo menos uma vez por mês, reunindo pelo menos 2.000 pessoas em cada uma, com pessoas de outras partes do país. viajar para participar deles. Muitos trazem consigo seus filhos e animais de estimação, muitos viajam em cadeiras de rodas. As manifestações de quase 4 quilómetros culminam num palco, com discursos e música cantada por músicos irlandeses, palestinianos e outros. Richard Boyd-Barrett é frequentemente visto entre o mar de pessoas vestindo um keffiyeh, com seu suéter preto e jeans característicos.

Boyd-Barrett, que pertence ao partido político People Before Profit (PBP), foi reeleito Teachta Dála (Membro do Parlamento) nas eleições gerais que tiveram lugar em novembro de 2024. Foi um dos 10 políticos presentes durante um debate eleitoral televisionado de 10 partidos. Questões como o custo de vida, habitação, imigração e infra-estruturas foram debatidas acaloradamente durante o debate de duas horas. O quinto tópico, a meio, foi sobre a resposta política da Irlanda à violência na Palestina.

vitória popular

conversando com O hinduBoyd-Barrett disse que continua a ser uma vitória para as mobilizações populares na Irlanda o facto de a Palestina se ter tornado uma agenda eleitoral central. “O sectarismo religioso foi usado como uma ferramenta para impor a subjugação colonial da Irlanda. A Irlanda testemunhou um genocídio sob a forma daquilo a que se chama fome. Mas na realidade foi uma fome imposta pelo Império Britânico, que estava intimamente ligada a um sistema ao estilo do apartheid que discriminava sistematicamente os católicos em favor dos protestantes. Vimos a mesma coisa ser infligida aos palestinianos, primeiro pelo império britânico e depois pelo Estado sionista. Mas também existem paralelos incríveis com os movimentos de resistência em ambos os lugares”, disse ele.

Boyd-Barrett acrescentou que o seu partido tem defendido a expulsão do embaixador israelita e a imposição de sanções abrangentes a Israel. Ní Mhórdha repetiu as suas palavras ao afirmar que os membros do movimento de solidariedade, especialmente no âmbito da Campanha Nacional de Solidariedade à Palestina e à Irlanda (IPSC), ficaram desapontados com o governo irlandês de centro-direita. “Quando comparamos o governo irlandês com os líderes mundiais, eles parecem ser muito radicais. Queríamos que o embaixador israelita fosse expulso, mas isso não aconteceu. A Embaixadora Dana Erlich foi chamada de volta e mais tarde decidiram que ela não retornaria à Irlanda. Foi a política do Governo irlandês, sob a liderança de Micheál Martin, quando este eraMinistro dos Negócios Estrangeiros do último Governo, para manter sempre linhas de comunicação com Israel. Na verdade, Erlich teve tempo suficiente na imprensa irlandesa”, explicou o Dr. Ní Mhórdha.

Uma opinião é que, ao fechar a embaixada, o governo israelita está a tentar isolar o governo irlandês e mobilizar a opinião entre outros países europeus e nos Estados Unidos para evitar ser demasiado crítico em relação a Israel. Além disso, Boyd-Barrett acredita que talvez o governo irlandês quisesse salvar a face ao juntar-se à África do Sul, dado que a advogada irlandesa Blinne Ní Ghrálaigh foi amplamente aclamada no seu país natal por fazer parte da equipa que aconselhou a África do Sul no caso do TIJ. .

Em 1984, dois trabalhadores de uma loja de Dublin recusaram-se a vender toranjas originárias da África do Sul, devido ao regime do apartheid. Abriu caminho à campanha de boicote, desinvestimento e sanções (BDS) da Irlanda, tornando a Irlanda o primeiro país a impor sanções contra a África do Sul. Desde então, a campanha do BDS espalhou-se contra Israel, através de vários esforços globais.

Mas Boyd-Barrett salienta os “duplos pesos e duas medidas” do governo irlandês, dadas as rápidas sanções contra a Rússia quando esta invadiu a Ucrânia. “Conheci Ursula von der Leyen quando ela visitou o parlamento irlandês no início de 2023, ainda antes dos acontecimentos após 7 de outubro. Se a Europa e os Estados Unidos podem afirmar com razão que o povo ucraniano tem direito à resistência armada contra uma invasão ilegal do seu país, como podem acusar simultaneamente os palestinianos de serem terroristas por participarem na resistência? “Entristece-me que o governo irlandês seja culpado da mesma hipocrisia que muitos outros países europeus”, disse ele, acrescentando que a única diferença é a opinião pública irlandesa.

A Dra. Ní Mhórdha visitou Lund, na Suécia, antes das eleições para a União Europeia em junho de 2024. Foi levada para uma tenda que tinha todas as características da política de centro-esquerda. “Mas quando começámos a falar sobre Gaza, o jovem instruído recusou-se a aceitar isso como genocídio! A Universidade de Lund convidou um orador de Israel para a sua formatura e a polícia foi chamada para retirar os estudantes que protestavam. “Na Irlanda há mais liberdade e um certo nível de bom senso”, disse ele. Em abril de 2024, o Trinity College Dublin fez história ao estar entre os primeiros no mundo a cortar laços com Israel, após um acampamento de vários dias bem coordenado por estudantes universitários e funcionários.

A Dra. Ní Mhórdha testemunhou o impacto do movimento BDS na sua própria cidade. “Temos um grupo ativo e bem organizado que protestava continuamente em frente ao escritório da (gigante dos seguros) AXA em Navan. Quando a AXA finalmente se separou, foi como uma grande vitória para o movimento global BDS. Mesmo na véspera de Ano Novo, havia música (na praça da cidade) acompanhada por bandeiras palestinianas e pelo keffiyeh, e foi fascinante saber que tantas pessoas da minha comunidade local tinham visitado Gaza no passado”, disse ele. , acrescentando que pessoas que até agora não eram políticas, pelo menos nas redes sociais, começaram a expressar a sua solidariedade com a Palestina.

Outro exemplo de BDS em acção foi a suspensão de Eoin Hayes do Partido Social Democrata, que foi recentemente eleito Teachta Dála quando foi revelado que tinha vendido as suas acções numa empresa de software norte-americana que fornece as Forças de Defesa de Israel (IDF). .

A questão principal durante o debate eleitoral de Novembro de 2024 foi o atraso do governo na aprovação da Lei dos Territórios Ocupados no Dáil (o parlamento irlandês), que proibiria e criminalizaria o comércio e o apoio económico a colonatos ilegais em territórios considerados ocupados ao abrigo do direito internacional. , especialmente assentamentos israelenses em territórios ocupados por Israel. “A política externa sempre foi uma questão central para a Irlanda. Temos importantes relações económicas e políticas com os Estados Unidos. O governo irlandês tem tentado desmantelar furtivamente a neutralidade irlandesa e aproximar-nos da NATO e do projecto de militarização da UE. Estas são pressões concorrentes: um público que quer que a Irlanda mantenha e proteja as suas tradições anticoloniais e a sua identificação com os povos oprimidos em todo o mundo, versus um establishment político que está mais próximo das elites económicas e políticas americanas e europeias. As multinacionais americanas estão aqui porque obtêm lucros enormes, e não creio que vão deixar esses lucros para trás simplesmente porque desenvolvemos uma nova política externa para nos recusarmos a agir como cães de companhia nas aventuras militares americanas ou europeias. “Já existe uma campanha em curso nos meios de comunicação social e entre alguns membros secundários do governo que não querem que o projeto de lei seja aprovado por medo de retaliação da administração Trump e das consequências económicas”, explicou Boyd-Barrett.

Por enquanto, existem rumores de que o antigo edifício da embaixada israelense será convertido em um museu palestino, mas nada está confirmado ainda. Relembrando o ano que passou na Palestina pouco antes da primeira intifada em 1987, Boyd-Barrett disse que um museu destacaria corretamente as semelhanças irlandesas e palestinas nas histórias coloniais e seria uma ferramenta educacional anti-racismo para combater o aumento recente. da extrema direita na Irlanda.

Embora a Dra. Ní Mhórdha esteja frustrada pelo facto de o governo se ter recusado a chamar Israel de um estado de “apartheid”, ela procura consolo no acto de participar nos protestos. “Conheci uma colega de escola durante um dos protestos e nunca teria suspeitado que ela era política. O que estamos a fazer é simplesmente testemunhar com as nossas marchas de solidariedade, e é emocionante encontrar amigos e colegas lá, para sentir uma sensação de ligação e empoderamento.”

Entretanto, Boyd-Barrett vê esperança na solidariedade global sem precedentes com os palestinianos que, segundo ela, está a educar toda uma geração de jovens em todo o mundo. “Há uma responsabilidade particular sobre os países anteriormente colonizados como a Irlanda e a Índia de permanecerem sempre ao lado dos oprimidos, rejeitarem as suas tácticas de dividir para governar, recordarem a sua própria história colonial e fazerem parte dessa resistência global contra o imperialismo, a guerra e a colonização. ”, afirmou.

(Priyanka Borpujari é jornalista freelancer e mora em Dublin)