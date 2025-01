Como as crianças podem entender as regras de restrição de idade para usuários de redes sociais? Aqui está um truque de um psicólogo infantil

VIVA – O governo planeja emitir novos regulamentos sobre restrições ao uso de redes sociais. Esta regra em si visa proteger as crianças na esfera digital.

Os pais apreciam esta regra de restrição de idade no uso das redes sociais. Considerando que o acesso das crianças às redes sociais recentemente as tornou viciadas.

No entanto, é claro, implementar restrições de idade no uso das redes sociais não é fácil. Além disso, cada vez mais crianças estão expostas às redes sociais.

A maioria das crianças tem acessos de raiva quando os pais as impedem de usar dispositivos para acessar as redes sociais. Vamos continuar lendo o artigo completo abaixo.

Então, quais são as estratégias dos pais para lidar com isso? A este respeito, a psicóloga infantil e familiar Astrid Wen revelou que seria natural que crianças entre 1,5 e 4 anos tivessem acessos de raiva se os pais deixassem de aceder às redes sociais.

“A idade normal para ter acessos de raiva é entre 1,5 e 4 anos (antes de entrar no jardim de infância). Se acima dessa idade a criança ainda tiver acessos de raiva, claro que é melhor levá-la a um especialista. velho “Quando atingem a maioridade é muito provável que tenham acessos de raiva, como se não conseguissem o sorvete que gostam, é claro que têm acessos de raiva”, ele disse quando contatado VIVA.co.idQuinta-feira à noite, 16 de janeiro de 2025.

No entanto, quando as crianças têm acessos de raiva quando os pais as impedem de aceder à Internet, Astrid disse que os pais realmente precisam de implementar restrições às redes sociais para os seus filhos.

Ele explicou que seria natural que as crianças tivessem acessos de raiva porque naquela época as crianças estavam vivenciando sentimentos desagradáveis.

“Não faça birra, para que as regras se tornem flexíveis. Quando seu filho tiver um acesso de raiva, entenda os sentimentos dele de que ele está passando por sentimentos ruins e está tudo bem.” ele explicou.

Ao lidar com isso, Astrid disse que os pais podem ajudar a acalmá-los abraçando-os, distraindo-os ou explicando as regras para usar novamente as redes sociais.

Astrid disse que mais cedo ou mais tarde a criança vai aceitar e se adaptar às regras atuais.

“Isso é o que se diz ter uma maior capacidade de autorregulação (a capacidade de controlar a si mesmo, incluindo as próprias emoções e comportamento).” ele explicou.