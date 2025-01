Uma disposição fundamental de redução de custos da Lei de Redução da Inflação (IRA) entra em vigor no novo ano, limitando os gastos anuais com medicamentos prescritos a US$ 2.000 para os beneficiários do Medicare. A partir de 1º de janeiro de 2025, cerca de 19 milhões de beneficiários do Medicare terão seus gastos diretos do Medicare Parte D limitados a US$ 2.000 por ano. Este limite anual será indexado à taxa de inflação a cada ano daqui para frente…