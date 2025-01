Como assistir Charleston Southern Buccaneers vs. Gardner-Webb Bulldogs: informações de transmissão ao vivo de basquete da NCAA, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

relatório de intervalo

Charleston Southern e Gardner-Webb apareceram no jogo, mas seus ataques certamente não. Charleston Southern tem um pouco de vantagem, pois atualmente lidera Gardner-Webb por 36-24.

O Charleston Southern entrou em jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Bulldogs Gardner-Webb @ Charleston Southern Buccaneers

Registros atuais: Gardner-Webb 5-8, Charleston Southern 4-11

O que saber

Charleston Southern está se preparando para seu primeiro confronto Big South da temporada na quinta-feira. Eles e os Gardner-Webb Bulldogs se encontrarão às 13h (horário do leste dos EUA) no Buccaneer Fieldhouse. Fique de olho no placar deste – ambos registraram totais de pontos altos em seus jogos anteriores.

Depois de sofrer quatro derrotas consecutivas, o Charleston Southern finalmente mudou a situação contra o Columbia Int no sábado. Eles venceram os Rams por 95-89.

Charleston Southern quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 19 rebotes ofensivos. Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já conseguiu pelo menos dez rebotes ofensivos em cinco jogos consecutivos.

Enquanto isso, Gardner-Webb pode finalmente dizer adeus à seqüência de cinco derrotas consecutivas graças ao jogo de duas semanas atrás. Eles saíram com uma vitória por 84-79 sobre a Carolina do Leste.

Entre os líderes do ataque estava Darryl Simmons II, que acertou 9 de 12 e marcou 29 pontos mais cinco rebotes. O desempenho dominante também deu a ele um novo recorde na carreira em porcentagem de arremessos de campo (75%). Outro jogador que fez a diferença foi Isaiah Richards, que fez um double-double com 12 pontos e 13 rebotes.

A vitória do Charleston Southern aumentou seu recorde para 4-11. Quanto a Gardner-Webb, a vitória encerrou uma seca de cinco jogos fora de casa e os colocou em 5-8.

Olhando para o futuro, espera-se que Charleston Southern vença uma disputa acirrada, exceto se alguém tocar a campainha. Para quem quer jogar no spread, lembre-se do adversário do Charleston Southern: eles têm um histórico ruim de 2 a 6 contra o spread contra Gardner-Webb nas últimas oito partidas.

Charleston Southern perdeu para Gardner-Webb em sua partida anterior em fevereiro de 2024, caindo por 85-77. Charleston Southern poderá vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos em breve.

Chance

Charleston Southern é um favorito de 1 ponto contra Gardner-Webb, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Buccaneers como favoritos de 1,5 ponto.

O acima/abaixo é de 152 pontos.

História da série

Gardner-Webb venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o Charleston Southern.