Como assistir ETSU Buccaneers vs. VMI Keydets: informações de transmissão ao vivo de basquete da NCAA, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

Quem está jogando

Chaveiros VMI @ ETSU Buccaneers

Registros atuais: VMI 6-7, ETSU 7-6

Como assistir

O que saber

A VMI está se preparando para seu primeiro confronto sulista da temporada na quarta-feira. Eles e os ETSU Buccaneers se encontrarão às 12h00 horário do leste dos EUA no Freedom Hall. Os Keydets certamente esperam encerrar uma seqüência de cinco derrotas consecutivas fora de casa.

No último sábado, o VMI perdeu para Richmond e caiu por 78-71.

Embora a equipe tenha perdido, eles ainda tiveram atuações impressionantes. Um dos melhores veio de Rickey Bradley Jr., que acertou 10 de 16 a caminho de 26 pontos mais cinco rebotes. Outro diferencial foi Tan Yildizoglu, que marcou 15 pontos, cinco rebotes e três roubadas de bola.

Entretanto, a diferença de pontos pode ter favorecido a ETSU no último sábado, mas o resultado final não. Eles levaram uma rebatida de 73-66 na coluna de derrotas nas mãos de Kansas City.

VMI agora tem um recorde de derrotas de 6-7. Quanto ao ETSU, eles têm passado por dificuldades recentemente, já que perderam quatro dos últimos cinco jogos, afetando visivelmente o seu recorde de 7-6 nesta temporada.

Fique de olho no gol do jogo de quarta-feira: o VMI fez com que acertar chutes profundos parecesse fácil nesta temporada, com média de 10,3 arremessos de três pontos por jogo. Não é como se a ETSU estivesse tendo dificuldades nesse departamento, já que eles tiveram um GPA de 8,8. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

O VMI sofreu uma dura derrota por 98-66 para o ETSU em sua partida anterior, em março de 2024. Será que o VMI pode vingar sua derrota ou a história está fadada a se repetir? Saberemos em breve.

Chance

ETSU é um grande favorito de 16 pontos contra o VMI, de acordo com o último relatório probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Buccaneers como favoritos de 15,5 pontos.

O acima/abaixo é de 147 pontos.

História da série

ETSU venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra o VMI.