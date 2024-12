Como assistir Indiana Pacers x Milwaukee Bucks: canal de TV, informações de transmissão ao vivo da NBA, horário de início

relatório de meio período

Perdendo por dois no final do primeiro quarto, os Pacers agora estão na liderança. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram o Bucks por 64-53.

Os Pacers entraram na disputa com motivação extra após a derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Milwaukee Bucks @ Indiana Pacers

Registros atuais: Milwaukee 16-14, Indiana 16-17

Como assistir

Quando: Terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 15h (horário do leste dos EUA)

Terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 15h (horário do leste dos EUA) Onde: Gainbridge Fieldhouse – Indianápolis, Indiana

Gainbridge Fieldhouse – Indianápolis, Indiana TV: FanDuel SN – Indiana

FanDuel SN – Indiana Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 37,70

O que saber

O Milwaukee Bucks fará uma viagem para enfrentar o Indiana Pacers às 15h (horário do leste dos EUA) na terça-feira, no Gainbridge Fieldhouse. Os Pacers têm a vantagem de jogar em casa, mas espera-se que os Bucks ganhem por 1,5 pontos.

Os especialistas previram que o Bucks estaria a caminho da vitória, mas os Bulls garantiram que isso não acontecesse. O Bucks levou uma rebatida de 116-111 na coluna de derrotas para os Bulls. Milwaukee já ganhou um ‘L’ em jogos consecutivos.

Damian Lillard fez um bom esforço pelo time perdedor ao fazer um duplo-duplo com 29 pontos e 11 assistências. O jogo foi o terceiro consecutivo com pelo menos 30 pontos.

Enquanto isso, os Pacers fizeram os especialistas parecerem tolos no domingo, quando o time causou uma grande reviravolta contra o Celtics. Eles venceram o Boston por 123-114.

Entre os líderes do ataque estava Tyrese Haliburton, que acertou 11 de 19 para 31 pontos, mais sete assistências e seis rebotes.

A derrota de Milwaukee reduziu seu recorde para 16-14. Quanto ao Indiana, eles estão em alta ultimamente: venceram seis dos últimos oito jogos, acrescentando um bom impulso ao seu recorde de 16-17 nesta temporada.

O Bucks obteve uma vitória sólida sobre o Pacers em sua partida anterior, em novembro, vencendo por 129-117. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o Bucks, já que desta vez o time não terá a vantagem de jogar em casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

Milwaukee é um favorito de 1,5 ponto contra Indiana, no último relatório. Probabilidades da NBA.

A linha deste jogo mudou um pouco desde a sua abertura, já que começou com os Pacers como favoritos de 1 ponto.

O acima/abaixo é de 230 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Indiana venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Milwaukee.