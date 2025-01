Como assistir Indiana State Sycamores x Bradley Braves: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de quarta-feira

Quem está jogando

Bradley Braves @ Indiana State Sycamores

Registros atuais: Bradley 11-2, Indiana State 8-5

Como assistir

O que saber

Bradley desfrutou de uma casa de três jogos, mas em breve terá que tirar a poeira de suas camisas fora de casa. Eles e os Sycamores do Estado de Indiana se encontrarão em uma batalha no Vale do Missouri às 19h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira no Hulman Center. O Braves se exibiu com força ofensiva, já que obteve média de 81,9 pontos por jogo nesta temporada.

No domingo, Bradley precisou de uma prorrogação para derrotar o Valparaíso. Eles saíram com uma vitória por 81-75 sobre os Beacons.

O sucesso de Bradley foi o resultado de um ataque equilibrado que viu vários jogadores se destacarem, mas Duke Deen liderou o ataque marcando 20 pontos, além de cinco rebotes e quatro roubadas de bola. Outro jogador que fez a diferença foi Zek Montgomery, que fez 19 pontos e três roubos de bola.

Enquanto isso, o Indiana State infelizmente testemunhou o fim de sua seqüência de cinco vitórias consecutivas no domingo. Eles acabaram no lado errado de uma derrota retumbante por 103-83 nas mãos do estado de Ohio. Com o placar tão alto, ambas as equipes poderão realizar alguns exercícios defensivos adicionais em breve.

A derrota do Indiana State ocorreu apesar do jogo de qualidade de Jaden Daughtry, que fez 7 de 10 rumo a 25 pontos mais cinco rebotes. Além do mais, Daughtry também acumulou três rebotes ofensivos, o máximo que obteve desde dezembro de 2023. Samage Teel foi outro jogador importante, fazendo 5 de 9 a caminho de 19 pontos mais cinco assistências.

Bradley aumentou seu recorde para 11-2 com a vitória, que foi a 11ª consecutiva em casa desde a temporada passada. Quanto ao Indiana State, sua derrota caiu para 8-5.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que ambos são alguns dos times com maior pontuação na liga. Bradley não teve problemas para marcar o placar nesta temporada, com média de 81,9 pontos por jogo. Não é como se o estado de Indiana estivesse enfrentando dificuldades nesse departamento, já que sua média foi de 84,3. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

Bradley perdeu contra o Indiana State quando os times jogaram pela última vez em janeiro, caindo por 95-86. Bradley conseguirá vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos muito em breve.

História da série

Indiana State venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Bradley.