Como e quantas parcelas pagar, guia de cobrança online

Manual sobre os valores que podem ser parcelados, sobre as formas de apresentação de pedidos e pagamentos, sobre os efeitos do parcelamento ou eventual caducidade. Chega ao site da Repartição de Finanças-Arrecadação e da Repartição de Finanças o guia “Novas prestações de pagamento”, uma ferramenta útil para ilustrar as inovações introduzidas a partir de 1 de janeiro de 2025 pelo decreto financeiro de 27 de dezembro de 2024 na implementação do decreto legislativo . reorganização do sistema nacional de arrecadação.

A reforma previa o aumento gradual do número máximo de parcelas que podem ser solicitadas para pagamento de parcelas de simples solicitação de débitos tributários, em comparação com as 72 anteriores.

Na verdade, mudamos para 84 prestações, ou seja, 7 anos, para candidaturas apresentadas em 2025 e 2026; 96 parcelas, 8 anos, para candidaturas apresentadas em 2027 e 2028; 108 parcelas, 9 anos, para candidaturas apresentadas a partir de 2029.

Assim, caso o contribuinte pretenda pagar em prestações um valor igual ou inferior a 120 mil euros (o limite aplica-se a cada pedido individual), basta declarar que se encontra numa situação económica e financeira objetiva temporária. a dificuldade de obtenção de até 84 parcelas mensais para candidaturas apresentadas em 2025 e 2026. Porém, para obter um maior número de parcelas é necessário documentar uma situação de dificuldade objetiva. Além disso, para valores superiores a 120 mil euros, o pedido de prorrogação deverá ser sempre documentado, podendo ser concedidas no máximo 120 prestações.

A partir de uma área dedicada do site da AdeR (acessível com identidade digital), é possível solicitar e receber parcelamentos online, do seu PC ou smartphone, com uma simples solicitação.

A página de acesso à área reservada também pode ser obtida através do código QR disponível na aplicação específica.

Por último, a Repartição de Finanças disponibilizou no seu site um simulador que permite calcular quando é que o contribuinte deve comprovar uma situação de dificuldade económica e financeira objectiva, o número máximo de prestações que podem ser prestadas e o valor aproximado da parcelamento. No site www.agenziaentrateriscossione.gov.it encontram-se todas as informações, formulários e formulários para encaminhamento de pedidos de parcelamento.

Reprodução reservada © Copyright ANSA