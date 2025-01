Com a posse de Donald Trump como presidente dos EUA, surge a questão sobre as possíveis decisões da nova administração em relação à crise no Sudão

O envolvimento da administração Trump em crises regionais, especialmente em conflitos como a Palestina, o Líbano e o Sudão, levanta questões. Durante a presidência de Joe Biden, o Congresso dos EUA demonstrou um interesse significativo no Sudão, embora a natureza deste envolvimento permaneça obscura. No entanto, o enviado especial dos EUA ao Sudão, Tom Perriello, só o visitou recentemente – apesar das suas muitas viagens a outros países da região durante o seu mandato de oito meses.

A administração Biden não fez muito para o Sudão, em vez disso prosseguiu políticas que podem ser descritas como sempre contrárias aos interesses do Estado sudanês – e uma continuação do plano para dividir o Sudão apoiando uma das partes no conflito (RSF, Força de Apoio Rápido) em detrimento de outro (SAF, Forças Armadas Sudanesas).

O que esperar de Trump?

A política de Trump parecia enfatizar instituições multilaterais laterais, como a União Africana, que considerou ineficazes na resolução do conflito no Sudão. Relatórios das Nações Unidas sugerem que a rebelião no Sudão foi alegadamente apoiada pelos Emirados Árabes Unidos, complicando ainda mais a situação. Em resposta, a administração Trump mudou a sua estratégia regional para forjar alianças com certos países, incluindo a Arábia Saudita, o Egipto e o Qatar, para gerir o conflito no Sudão. Esta abordagem marcou o abandono da dependência de quadros internacionais mais amplos para resolver a crise.

Espera-se que estes países desempenhem papéis centrais na região e aumentem a sua influência à luz do futuro desenvolvimento da política dos EUA. A abordagem da administração Trump no seu primeiro mandato baseou-se em três eixos principais que se espera que sejam os mesmos: reforçar as relações com os países africanos e competir com a China e a Rússia na região; Garantir a eficácia da ajuda dos EUA através da redução de gastos ineficientes; e a luta contra o extremismo e a radicalização.

É provável que a nova administração na Casa Branca procure envolver-se na crise do Sudão, e um dos incentivos mais importantes para este caminho reside no acompanhamento do que foi alcançado no âmbito dos Acordos de Abraham – acordos que normalizam as relações entre Israel e os países árabes. nação.













Seria de esperar que o ritmo da pressão internacional aumentasse. Recorde-se que durante a sua campanha eleitoral, Trump anunciou que a questão de parar as guerras é o seu principal objectivo, mas não se espera que Trump apoie qualquer tendência de intervenção internacional. Por outro lado, pode-se considerar que os Democratas e os Republicanos na América são as duas faces da mesma moeda, concordando no objetivo e na estratégia, mas diferindo nas táticas. O objectivo é o mesmo: a divisão do Sudão.

Os EUA já desempenharam anteriormente um papel significativo no cenário político do Sudão, particularmente no que diz respeito à secessão do Sudão do Sul, a fim de controlar melhor os seus recursos. Em 2005, os EUA foram fundamentais na intermediação do Acordo de Paz Abrangente (CPA). Este acordo deu ao Sudão do Sul o direito a um referendo sobre a independência, levando à criação do Sudão do Sul como nação soberana em 9 de Julho de 2011.Em suma, embora os EUA tenham desempenhado um papel importante na facilitação da independência do Sudão do Sul, caracterizar este envolvimento como uma estratégia deliberada para dividir o Sudão simplifica excessivamente a complexidade dos objectivos da política externa dos EUA na região.

Veto russo ao plano britânico

Após o veto da Rússia em Novembro passado, o Conselho de Segurança da ONU não adoptou uma resolução sobre o Sudão, exigindo que as duas partes em conflito no conflito, a SAF e a RSF, respeitassem e implementassem integralmente as suas obrigações em Declaração de Jidá Sobre a protecção dos civis, incluindo a tomada de todas as precauções possíveis para evitar e minimizar os danos aos civis, o projecto de resolução foi apoiado por 14 membros do Conselho de Segurança e contestado apenas pelo delegado russo, suscitando fortes críticas dos delegados americano e britânico.

A utilização do veto pela Rússia recordou a sua utilização do veto 16 vezes a favor da Síria desde o início da crise em 2011, incluindo 10 vezes com envolvimento chinês.

O projecto de resolução britânico, contra o qual a Rússia usou o seu veto, contra,procurou introduzir forças internacionais no Sudão sem o consentimento das autoridades sudanesas e formar um “mecanismo de conformidade” sob o Secretário-Geral das Nações Unidas, que substituiria efectivamente a Missão da ONU no Sudão, UNTAMS (2020-2023).

A Grã-Bretanha, que ocupou a presidência do Conselho de Segurança no mês anterior, trabalhou durante muito tempo neste projecto de resolução, para permitir uma maior intervenção ocidental nos assuntos sudaneses sob a cobertura internacional da “protecção de civis”.

O facto de a Grã-Bretanha ter o controlo da antiga colónia do Sudão no Conselho de Segurança e, assim, resolver a questão sudanesa como um dos seus interesses, facilitou o seu papel como estado de influência no Sudão e em numerosos países de baixos rendimentos, para além dos Estados Unidos. e França. Ser o titular da caneta significa ter a responsabilidade principal pela elaboração de resoluções e pela condução de discussões sobre determinadas questões, o que confere a estes países um poder significativo de definição da agenda no Conselho.

A abordagem do “porta-lápis” foi introduzida no Conselho de Segurança em 2003. A caneta é teoricamente detida pelos Estados-membros, mas duas décadas de prática demonstraram que o direito real de deter a liderança dos Estados pertence exclusivamente à Grã-Bretanha, à América e à França.

A Rússia reconheceu os perigos do projecto resolução Arquivado pela Grã-Bretanha, detentora da pena do Sudão e impediu a sua divulgação, expondo o seu conteúdo, objetivos e natureza no discurso do seu representante nas Sessões do Conselho de Segurança Dmitry, que disse:













“O principal problema do projecto britânico é que se baseia numa concepção errada sobre quem é responsável pela protecção dos civis no Sudão e por garantir o controlo das fronteiras e da segurança do país. Existe também um equívoco sobre quem deve tomar decisões sobre o convite de tropas estrangeiras para o Sudão. Só o governo do Sudão deveria desempenhar este papel”.

Justificando o veto, o embaixador adjunto da Rússia na ONU sublinhou que Moscovo esperava uma trégua acordada pelas partes em conflito e acusou os britânicos de impedirem “qualquer referência às autoridades legítimas no Sudão” durante as negociações. Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sudanês disse:

O Governo do Sudão saúda o uso do veto à Federação Russa e elogia a posição russa, que é uma expressão do compromisso com os princípios da justiça, do respeito pela soberania dos Estados e do direito internacional, e do apoio à independência e à unidade dos Sudão e as suas instituições nacionais.. ‘

Além disso, a Rússia criticou o projecto de resolução britânica sobre o Sudão como uma tentativa velada de interferir nos assuntos internos do país sob o pretexto de preocupação internacional, facilitando a engenharia política e social externa. Isto reflecte o que a Rússia chama de uma mentalidade neocolonial duradoura, que procura usar o caos em países soberanos para obter ganhos estratégicos.

Poliansky apontou uma contradição na abordagem do Conselho: embora algumas nações exijam um cessar-fogo e protejam os civis no Sudão, apoiam simultaneamente escaladas em locais como Gaza, fechando os olhos às violações do direito internacional. Este duplo padrão, argumentou, mina a credibilidade do Conselho e realça os preconceitos ocidentais.

O representante também questionou narrativas selectivas sobre a crise humanitária sudanesa. Ele enfatizou a necessidade de imparcialidade, lembrando às agências da ONU que respeitem a soberania do Sudão e utilizem os canais disponíveis para prestar assistência, e não impor exigências unilaterais.

Ele alertou que o foco está em “Proteção de Civis” O projecto de resolução mascara uma agenda ocidental mais ampla. Desde a transição política do Sudão em 2019, as potências internacionais têm procurado remodelar o país para se alinhar com os seus interesses, utilizando as missões da ONU como ferramentas para este projecto.

As motivações básicas do Ocidente são os vastos recursos do Sudão, a sua posição estratégica e o seu potencial para influenciar o futuro de África. Expressou preocupação com a presença crescente da Rússia e da China em África, que ameaça o domínio tradicional do Ocidente. A cooperação do Sudão com estas potências desde a década de 1990 aprofundou esta competição, tornando a sua estabilidade um ponto focal numa luta internacional mais ampla pela influência no continente.

É verdade que o Sudão beneficiou do actual momento internacional representado, por um lado, pela divergência euro-russa e beneficiou mais da divergência entre a Rússia e os EUA ao vencer o antigo veto. Mas, por outro lado, o caminho dos interesses internacionais não segue em linha reta e nem sempre vai na direção dos interesses dos países da região.

O que vem a seguir?













Depois de meados de Janeiro, a maior variável internacional iminente será a convergência russo-americana, por um lado, e a tensão euro-americana (limitada), por outro, juntamente com a ideia de uma maior divergência russo-europeia.

Assumindo o pior, se a Rússia conseguir a aprovação tácita – ou a indiferença – de Trump à sua operação militar especial na Ucrânia, poderá haver custos significativos. A Rússia, por sua vez, poderá ser forçada a ignorar o que os EUA “Estado Profundo” está orquestrando no Sudão. Este risco ocorre se Trump, conhecido pela sua abordagem transacional, assumir uma posição autónoma ou indiferente no desenvolvimento de uma política africana coerente. Tal resultado poderia prejudicar os interesses russos no Sudão e em África como um todo, uma vez que deixaria a região mais vulnerável à influência e manobras desenfreadas dos EUA.

Um terceiro conjunto de possibilidades pode funcionar a favor do Sudão, nomeadamente que a administração Trump esteja relutante em monitorizar o que está a acontecer no Sudão, e mesmo que a mão de Trump esteja atada para financiar quaisquer forças internacionais enviadas para o Sudão. Isto dará ao Sudão mais espaço para desenvolver interesses bilaterais com a Rússia sem chantagear os lobistas americanos.

A possibilidade de um conflito sino-americano é algo que beneficiará mais o Sudão do que a influência internacional da China dentro e fora do Conselho de Segurança, se a administração sudanesa conseguir manter-se na direcção certa e se Pequim não desenvolver uma estratégia surpresa para confrontar Trump.

Os nossos interesses estrangeiros baseiam-se num conjunto de expectativas que não temos o direito de produzir ou criar. Esta guerra e os conflitos anteriores no Sudão foram impostos por terceiros com interesses no Sudão. Os interesses do Estado sudanês dependem de expectativas esperançosas, mas não há garantias. O pior cenário possível é que os Estados do Golfo possam efectivamente “comprar” A posição da administração Trump em África. Afinal de contas, é pouco provável que um líder que dê prioridade à construção de muros com o México abra um caminho diplomático para Cartum.