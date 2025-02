Como encontrar a base mais próxima de 3 kg de GLP facilmente, clique neste link!

Yakarta, vivo – O governo através do Ministério da Energia e Recursos Minerais (ESDM) estipula oficialmente que a compra de 3 kg de GLP será realizada apenas na base oficial do prédio a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Em resposta, Patra Niaga Patamina prepara o acesso link Facilitar as pessoas para encontrar a base mais próxima de 3 kg de GLP ao seu redor.

O secretário corporativo de Postramina, Patra Niaga, Heppy Wulansari, explicou que as pessoas podem encontrar os 3 kg de base mais próximos de GLP através link Fornecido, a saber https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kgou entrar em contato com o call center 135 para obter mais informações.

“As compras na base oficial do GLP 3 kg são certamente mais baratas que os varejistas porque os preços vendidos de acordo com o maior preço de varejo (HET) estabelecido pelo governo local de cada região”, explicou Heppy em uma declaração por escrito recebida por morar no sábado (1 /2/2025).

Heppy também acrescentou que a compra na base oficial garante precisão da dose porque cada base está equipada com uma escala. Isso fornece garantias à comunidade de que o peso do GLP 3 kg de acordo com os padrões especificados.

“Para os varejistas, eles também podem se tornar uma base após o cumprimento dos regulamentos aplicáveis”, acrescentou Heppy.

Enquanto isso, Eko Kristiawan, comunicação do gerente da área, relacionamentos e RSE regional de Java Ocidental (JBB) de PT Patra Niaga, enfatizou que as pessoas nas províncias de Banten, Dki Jakarta e Java Ocidental poderiam obter um cilindro de 3 kg de GPG no GPG no The sacudir. Agente oficial contido em suas respectivas regiões.

“Em 3 de fevereiro de 2025, havia 49.875 3 kg de base de GLP se tornando as bases de agentes oficiais da Repriamina, de acordo com os procedimentos e disposições aplicáveis”, disse Eko.

A EKO também explicou que essa política era um período de ajuste para pessoas que anteriormente compraram um GLP de 3 kg nos varejistas a um preço mais alto. Com a base oficial, as pessoas podem comprar a preços mais acessíveis, de acordo com a HET.

“No futuro, esperamos que as pessoas possam obter o preço dos cilindros de GLP de acordo com a HET e sua designação”, acrescentou Eko.

Como parte de seu compromisso, a Rebamina garante que as ações de 3 kg de GLP permaneçam em instituições oficiais de distribuição e incentive as pessoas a não entrarem em pânico na compra.

“Continuamos a fazer as ações na base, garantiremos que esteja disponível de acordo com a programação para enviar um tubo para cada base. Esperamos que as pessoas possam comprar tubos de GLP de 3 kg a preços de acordo com a HET”, concluiu Eko.