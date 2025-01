Como está a nova história de origem da Marvel no MCU Spider-Man?

Última série da Marvel da Disney +, Seu bairro amigável do Homem-AranhaFinalmente, ele está aqui e já lançou dois de sua lista de dez episódios. O programa animado apresenta uma história do Elseworld para o Slinger da Web, que mostra uma versão alternativa do super -herói icônico. Apesar de compartilhar várias semelhanças com a interpretação de Tom Holland, do Homem-Aranha, o projeto criado por Jeff Trammell consegue se diferenciar de seu colega do MCU, principalmente ao fornecer fãs de História de origem única para Peter Parker e o dele Bit de aranha.

Então, vamos aprofundar as diferenças entre Peter Parker do programa e o que a Holanda retrata.

Como a origem de seu amigável Homem-Aranha do bairro difere do MCU

O primeiro episódio do programa animado apresenta os espectadores a um impotente Peter Parker, que visita o Midtown High, bem como a versão da Holanda, para participar do primeiro dia de sua orientação no ensino médio. No entanto, as coisas pioram quando Doctor Strange entra na imagem através de um portal multiverso enquanto luta contra uma criatura como veneno.

Enquanto a luta da dupla termina destruindo o ensino médio de Parker, o portal resultante acaba deixando para trás uma aranha radioativa. O adolescente é inadvertidamente mordido por esse inseto de outra dimensão, que posteriormente dá aos poderes do Homem-Aranha. Como tal, seu amigável Homem-Aranha do bairro oferece uma história de origem de origem para a transformação de Peter Parker no super-herói que se estende pela parede.

Por outro lado, a primeira aparição de Peter Parker no MCU ocorreu quando ele já estava operando como Homem-Aranha. Portanto, a configuração não fornece uma narrativa adequada que explica como o caráter de Tom Holland acabou recebendo seus poderes. Em uma entrevista recente com ScrealrantO criador do programa, Jeff Trammell, lançou Luz sobre o que o motivou a modificar a história de origem de Peter Parker em seu amigável Homem-Aranha do bairro.

O escritor/produtor declarou: “Sua história de origem é muito diferente do que normalmente vimos. Então, descubra qual é a origem deste Homem-Aranha? Como lideramos a mordida da aranha? Como as coisas mudam a partir desse ponto? Ser capaz de obter tantas coisas, além de receber filmes de boas -vindas, (e dizer) como: ‘Tudo bem, é aqui que está esse caminho. Então, quando nos desviamos, como estão as coisas neste caminho? Foi realmente ótimo para mim.