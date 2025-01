Como Jack Smith destruiu seu próprio caso contra Trump

A tão esperada divulgação do relatório do promotor especial Jack Smith ocorrerá neste fim de semana, embora sem as seções que tratam do caso de documentos da Flórida. (Outros réus ainda enfrentam processos nesse caso.) No entanto, a omissão mais gritante será possivelmente uma explicação de como Smith perdeu esta guerra sem disparar um único tiro num julgamento.

Depois de mais de dois anos, dois casos separados e inúmeros recursos (para não mencionar mais de 50 milhões de dólares gastos)Smith foi embora sem apresentar uma única testemunha, muito menos apresentar queixa, no julgamento. É um exemplo de como um general pode ter o maior exército e recursos ilimitados e ainda assim derrotar-se com uma série de erros de cálculo.

A história provavelmente não será gentil com Smith, cujo histórico fala de um “desfile geral”: um promotor que ofereceu mais pretensões do que progressos na acusação de um presidente americano.

Na verdade, este relatório será uma das últimas oportunidades de Smith para apresentar um caso que nunca chegou perto de um julgamento real. Unilateral e sem filtros, terá toda a emoção de uma marcha de Sousa de um regimento vestido de gala. Sabemos disso porque já vimos muito disso antes. A cada passo, Smith apresentou o seu caso no tribunal da opinião pública.

O relatório Smith abordará apenas o caso de Washington, alegando crimes relacionados com 6 de janeiro e as eleições de 2020, um caso que sempre foi uma ponte longe demais para Smith.

Quando foi nomeado pela primeira vez, Smith tinha um caso simples e relativamente fácil de apresentar contra Trump pela eliminação e retenção de materiais presidenciais. O caso gerou polêmica. Alguns de nós questionam a natureza seletiva da acusação, dadas as violações passadas cometidas por outros presidentes, particularmente conforme evidenciado pelas violações de décadas do Presidente Biden, descobertas por outro advogado especial.

No entanto, o caso centrou-se originalmente em conspiração e declarações falsas durante a investigação federal aos documentos de Mar-a-Lago. Esses são crimes bem estabelecidos que Smith poderia ter levado a julgamento rapidamente, com sólidas chances de condenação.

Mas a queda de Smith sempre foi o seu apetite. Isso ficou evidente quando a Suprema Corte revogou por unanimidade o caso contra o ex-governador da Virgínia, Bob McDonnell (R).

Na Flórida, Smith estava em boa forma. Ele pegou um caso simples e o carregou com acusações para atrair a imprensa relacionadas à retenção de material confidencial. Ao fazer isso, ele retardou o caso. Como advogado de defesa que lidou com casos de documentos confidenciais, ele disse no início que ele não achava que conseguiria levar este caso a um júri antes da eleição de 2024, e que depois dessa eleição, Smith poderia não ter um caso a defender. Smith havia se superado.

Depois veio a apresentação em Washington, tema deste próximo relatório. Foi outro momento clássico de Smith. Smith atuou perante o público em um caso que avançou tanto a Constituição quanto a legislação. disposições além do ponto de ruptura. Ele simplesmente não resistiu e só se sentiu encorajado após a nomeação da juíza Tanya Chutkan, uma juíza considerada por muitos tendenciosa contra Trump.

Na audiência de sentença de um desordeiro em 6 de janeiro de 2022, Chutkan disse que os desordeiros “estavam lá por lealdade, por lealdade, a um homem, não à Constituição”. E depois acrescentou: “(i)é uma lealdade cega a uma pessoa que, aliás, continua livre até hoje”. Smith então trouxe aquela “pessoa” a ela para julgamento.

O caso DC foi condenado desde o início por um procurador e um juiz que, na sua ânsia de apanhar Trump, cederam a todas as tentações. Com o passar do tempo, Smith ficou quase apoplético ao exigir um julgamento rápido, incluindo a redução de recursos curtos. Depois de se recusar a recusar, Chutkan pareceu agradar Smith o tempo todo. Mas o Supremo Tribunal discordou que a velocidade deveria prevalecer sobre a substância em tais revisões.

Com ambas as caixas escapando de suas mãos, Smith lançou uma última Ave-Maria. Ele pediu a Chutkan que lhe permitisse apresentar o que era basicamente um resumo de 165 páginas deste relatório anti-Trump antes da eleição. Não houve razão aparente para a divulgação pública do documento, exceto para influenciar a eleição, uma motivação há muito proibida pelas regras do Departamento de Justiça.

Chutkan, claro, permitiu-o de qualquer maneira, apesar de admitir que o pedido era “procedimentalmente irregular”.

Não funcionou. Embora a imprensa e os especialistas repetissem com entusiasmo as acusações contidas no dossiê, o público chegou há muito tempo à sua própria conclusão e emitiu o seu próprio veredicto em Novembro.

Na minha opinião, o caso de Smith em DC nunca teria sido confirmado, mesmo que tivesse sido apresentado a um júri favorável diante de um juiz motivado. Comoestabelecido pelo tribunalem Trump contra os Estados Unidos, Smith não se baseou em grande parte da sua alegação de violação de áreas constitucionalmente protegidas.

Smith respondeu novamente à decisão de imunidade da maneira típica de Smith, mantendo basicamente as mesmas reivindicações com alterações mínimas. Sua nova acusação foi para as acusações o que a contração inflacionária representa para os produtos de consumo: a mesma embalagem com menos conteúdo. Tal como no caso McDonnell, Smith procurou a condenação a todo o custo, apesar da elevada probabilidade de o caso acabar por ser anulado.

O público então encerrou efetivamente ambos os casos ao eleger Trump.

A investigação de Smith deveria ser um estudo de caso para futuros promotores sobre o que não fazer. A abundância de apetite e arrogância pode ser tão mortal quanto a falta de evidências e autoridade.

Ironicamente, Smith não será o outro promotor especial a oferecer tal advertência. O relatório do procurador especial David Weiss sobre a controvérsia de Hunter Biden também será divulgado em breve. Weiss foi amplamente denunciado por permitir que crimes graves fossem cometidos contra Hunter Biden e por oferecer um acordo judicial embaraçoso que falhou em tribunal aberto. Ironicamente, Weiss conseguiu minimizar as suas acusações (pela razão errada). Dessa forma, Weiss tem uma alegação que Smith não tem: ele foi ao tribunal e obteve uma condenação. Na verdade, ele estava prestes a processar um segundo caso quando o Presidente Biden perdoou o seu filho.

O relatório de Weiss provavelmente só aumentará as questões sobre o seu fracasso em perseguir Hunter de forma mais agressiva. Para Smith, a questão é se ele foi demasiado agressivo, em detrimento da sua própria acusação.

Os processos não são a única medida do sucesso de um procurador especial. Às vezes, o próprio relatório pode ser de igual ou maior importância para o público.

Este não é um desses casos.

O público receberá o relato detalhado de Smith sobre um caso que nunca foi aberto e provavelmente nunca teria sido sustentado. Com mais de US$ 50 milhões, é possivelmente o maior fracasso desde “As Aventuras de Plutão Nash”..“ A diferença é que não demorou mais de dois anos para ver o desastre cinematográfico de Eddie Murphy, e o ator não escreveu então um relatório sobre o quão bom o filme realmente era.

Jonathan Turley é professor Shapiro de Direito de Interesse Público na Universidade George Washington. Ele é o autor de “O direito indispensável: liberdade de expressão em uma época de raiva”.

