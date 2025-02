Como o Duppli-Kate retorna na 3ª temporada Invincible?

Os espectadores estão curiosos para saber como Massa dupla retornar Invencível Temporada 3 Depois que ele presumiu morto no antecessor. Ela enfrenta a Liga Lizard, que tira a vida de seus clones antes de apontá -la em episódios anteriores. No entanto, o final da segunda temporada o vê fazendo um retorno épico, o que parece ser um pouco diferente dos quadrinhos. Aqui estão detalhes sobre o que os retornos dupli-kate significam para a 3ª temporada recentemente privada Invincible.

Como o Duppli-Kate sobreviveu e retornou na 3ª temporada Invincible?

Kate revela que, antes de sua morte, mantinha uma cópia dela em uma casa em um local secreto, o que lhe permitiu retornar com segurança e soar.

Durante a batalha épica, Rex e Rae deram uma luta difícil à Liga Lizard, até sofrendo ferimentos maciços no processo. Enquanto eles mal escapam de suas vidas, acredita -se que Kate esteja morta, até uma virada surpreendente na segunda temporada, o fim muda tudo. A série apresenta a Kate a chegar à cabine imortal e revela a verdade sobre sua sobrevivência.

Ao contrário dos quadrinhos, onde seu retorno se desenvolve de maneira diferente, a série animada adota uma nova abordagem. Na história original, seu irmão vingativo, acreditando que ele está morto, está alojado contra os guardiões do mundo. Quando as coisas ficam fora de controle, Kate reaparece inesperadamente, parando -a seca. No entanto, os showrunners levaram o retorno de Kate em uma direção completamente nova, adicionando uma camada de curiosidade sobre o que se segue para ela.

Com sua terceira temporada de retorno, a viagem de Kate está pronta para fazer endereços novos e intrigantes. Provavelmente continua seu papel nos guardiões do mundo, mas seu relacionamento com o imortal ainda é incerto. Seu romance costuma permanecer em segundo plano devido a suas constantes batalhas, mas a terceira temporada poderia finalmente explorar esse aspecto de sua vida. A terceira temporada já lançou seus três primeiros episódios.