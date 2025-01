Como o lobisomem está conectado ao homem invisível?

O filme de terror de 2025 lobisomem chegou recentemente às telonas e os fãs estão se perguntando se isso está relacionado ao filme de 2020, O homem invisível. Um remake do clássico de terror gótico de 1941 com o mesmo nome, Wolf Man segue Blake, que, em sua tentativa de proteger sua família de um animal misterioso, lentamente se transforma em uma criatura mortal.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre se Wolf Man e The Invisible Man fazem parte da mesma franquia Dark Universe.

O filme Wolf Man está relacionado com O Homem Invisível?

Não, The Wolf Man e The Invisible Man não pertencem à mesma franquia.

Ao contrário da crença popular, os dois não estão ligados como parte da mesma série de filmes e devem ser tratados como filmes individuais. A única conexão que os filmes compartilham é que ambos são dirigidos por Leigh Whannell.

Wolf Man serve como uma reinicialização do filme de 1941 de mesmo nome. Enquanto isso, O Homem Invisível é baseado no filme de 1933. Este último, por sua vez, é baseado no clássico romance de ficção científica de HG Wells. Ambos os filmes são uma represália moderna à icônica franquia de mídia Universal Monsters. No entanto, são filmes independentes por si só.

Wolf Man foi inicialmente planejado para ser outra parcela do Dark Universe, mas a ideia foi posteriormente descartada. Esta decisão veio após o fracasso da reinicialização de The Mummy, de 2017. O estúdio ainda tinha ambições para Dark Universe como seu novo universo cinematográfico que incluiria esses remakes com muitos atores notáveis. Infelizmente, o plano não conseguiu concretizar-se a longo prazo. (através O repórter de Hollywood)

No geral, não há conexão narrativa entre Wolf Man e The Invisible Man. No entanto, os fãs podem assistir novamente ao último para ter uma ideia do que Leigh Whannell oferece em termos de escolhas estilísticas.