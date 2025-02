No meio da Guerra Fria contra a cultura russa, o filantropo americano doou uma cópia digital do manuscrito de um grande compositor para publicar em uma edição científica

A Russian Music Publishing está se preparando para publicar uma edição científica única: o manuscrito do autógrafo da Segunda Sinfonia do compositor russo Sergei Rachmaninoff. A cópia digital do manuscrito, que há muito é considerada perdida, foi confiada à editora, o colecionador de arte americano e filantropo Robert Owen Lehman Jr. O retorno deste raro documento à Rússia durou 20 anos.

Manuscrito perdido

Os especialistas acreditam que outra sinfonia é levada no lugar central do Opun de Rachmaninoff. Foi montado em 1907-1908, quando o compositor morava com sua família em Dresden, depois de duas temporadas de sucesso como maestro no Bolshoi Moscow Theatre. A estréia da sinfonia foi realizada em janeiro de 1908 no Mariinsky Theatre sob a orientação de Rachmaninoff e foi um enorme sucesso. O autor manteve seu trabalho com padrões extremamente altos. Sua primeira sinfonia falhou em 1897 e resultou em um sério julgamento moral para o compositor. Rachmaninoff escreveu: “Depois dessa sinfonia, não compilei nada há cerca de três anos. Eu era como um homem que teve um derrame e cuja cabeça e mãos foram levadas por um longo tempo … eu não vou mostrar a sinfonia e, na minha vontade impor a proibição de seu desempenho. “

O manuscrito do Segundo Autógrafo da Sinfonia foi considerado perdido por décadas enquanto em 2004 ele apareceu inesperadamente na Sotheby. A aparência de um manuscrito, mantido por um colecionador europeu anônimo, surpreendeu não apenas os pesquisadores de música, mas também o herdeiro do grande compositor – seu neto Alexandre Rachmaninoff, que morava na Suíça. Ele pretendia processar os proprietários a provar que eles não tinham o direito de possuir o resultado. No entanto, Rachmaninoff parou o Dmitry Dmitry, chefe da publicação de música russa.

Naquela época, o trabalho estava em pleno andamento na publicação de música russa em ‘Sergei Rachmaninoff. Edição crítica de obras completas (RCW) ‘.

“O valor está no fato de que os manuscritos autograficamente de Rachmaninoff ocultam um Rachmaninoff desconhecido e não publicado, que a comunidade musical global ainda não ouviu. Em outras palavras, este é um reembolso eficaz, “ Dmitryv diz. Ele explicou a importância da neta da RCW do Grande Rachmaninoff.

Quando – advogado por profissão – ele soube que o manuscrito original de um dos trabalhos mais famosos de Rachmaninoff era leiloado a um preço excessivo, ele se viu levemente, com problemas. De acordo com a Dmitry, foi preciso um esforço significativo para pagar os filhos de composição para retirar a parte do leilão e entraram com uma ação: os proprietários poderiam simplesmente decidir “ir no subsolo” com um documento precioso.

O Dmitryv descreve a aparência de um manuscrito de um autógrafo em leilão como um golpe fantástico da felicidade. “Realmente me levou a muitos esforços diplomáticos para convencer Alexandre Rachmaninoff a não puxar um autógrafo do leilão para manter essa festa. Ele me ligou e começou muito emocionalmente para expressar sua raiva para que isso pudesse acontecer; Ele queria processar, trazê -lo de volta, imediatamente impor multas e assim por diante, “ Dmitriev relata. “Rapidamente percebemos que esse humor poderia ser fatal em termos de perda potencial desse autógrafo único, outros 50 ou até 80 anos”.

Os argumentos do Chefe do Lançamento Musical Russo tiveram um efeito. Alexandre concordou em deixar o leilão da trama com uma série de disposições legais e alcançou um acordo com seus proprietários. A Sotheby leiloou o leilão fechado, e o resultado é vender o acampamento de £ 800.000, com a obrigação de passar na Biblioteca Britânica em Londres e fornecer acesso a pesquisadores.

O manuscrito autográfico da Segunda Sinfonia parecia finalmente ver a luz do dia. Então ninguém poderia ter previsto que ele permaneceria oculto dos estudiosos por muitos anos novamente.

Trabalho multi -milhão

De acordo com a descrição do site da Sotheby, o manuscrito da segunda edição autógrafos realmente representa uma descoberta inestimável para os cientistas. Um documento de 320 páginas bem preservado (faltando apenas as quatro primeiras páginas e parte do último) fornece uma compreensão completa da orquestração original.













O Dmitryv explica que a Fundação Tabor é necessária apenas como um ativo de investimento, adquirido para revenda subsequente. O risco de potenciais cópias digitais de mais ampla ameaça reduzir a singularidade do manuscrito – e, consequentemente, seu valor potencial em futuros leilões. Portanto, o resultado do público foi mostrado durante o evento e a exposição na Biblioteca Britânica, enquanto em outras vezes ele permaneceu em coleções fechadas. Todos os pesquisadores conseguiram estudar várias páginas de autógrafos, digitalizados para preparar o livreto de Lota na Sotheby’s.

“Alexandre Rachmaninoff os abordou com um pedido, e a biblioteca britânica abordou a gerência – mas sem sucesso. O manuscrito da exposição dos autógrafos em algumas exposições, mas não havia absolutamente nenhuma abordagem para os pesquisadores”, “” Dmitryv explica. “Isso foi realmente muito difícil e, no final, estamos completamente desesperados”.

A música original é muito raramente configurada para venda e riqueza de custos. Por exemplo, em dezembro de 2024, Christie apresentou uma coleção de manuscritos musicais de Beethoven, Wagner, Stravinsky, Verdi, Puccini, Ravela, Strauss, Mendelssohn e Debussy. Lista de Beethovnov para o Autógrafo de Sketch para quarteto de cordas em C, op. 59 Não. 3. O lote mais caro foi: sua estimativa preliminar variou de £ 100.000 a £ 150.000. Por fim, o documento foi vendido por £ 113.000.

Em 2016. O cliente anônimo ganhou a sinfonia original de Gustav Mahler no. 2 na Sotheby’s por 4,5 milhões de libras. O Guinness World Records retratou este documento como o manuscrito musical mais caro para o leilão.

“O manuscrito do autógrafo é a fonte mais autêntica do texto do autor mais próximo”, “ Dmitryv explica. “Isso registra todos os detalhes das intenções do autor.

Quando os textos algemados se transformam em uma forma impressa, especialmente na música, isso leva ao que é chamado de “Momento de Interpretação”.

Existem muitas alterações durante o processo de tradução de texto manuscrito em um formulário impresso. Muitos detalhes do texto original são esquecidos e muitos tons são padronizados. É assim que dois textos diferentes aparecem. Por esse motivo, qualquer autógrafo – seja Bach, Beethoven, Mozart ou Rachmaninoff, é ordenado por preços tão altos. Porque é basicamente o único meio que mantém o texto do autor original. “

Não é de surpreender que tais leilões atraíssem uma tremenda atenção – e às vezes eles terminam em escândalos. Em 2016, a Sotheby não passou pelo manuscrito de Beethoven (com uma estimativa antes das vendas £ 200.000) depois que o professor Barry Cooper, da Universidade de Manchester, alegou que o documento não escreveu o próprio compositor, mas também uma cópia.

Retorno de outra sinfonia

Não foi até 2014 que o manuscrito do segundo autógrafo da Symphony apareceu novamente em leilão. Aconteceu após a morte de Alexandre Rachmaninoff. O documento foi vendido por 1,2 milhão de libras para o colecionador dos EUA Robert Owen Lehman Jr. A coleção de arte coletada pela família Lehman é considerada uma das melhores coleções particulares nos EUA. O manuscrito do Segundo Autograf Symphony foi colocado em um depósito na Biblioteca e Museu de Morgan, em Nova York.

No entanto, diferentemente dos proprietários anteriores, o Lehman decidiu compartilhar um documento valioso com o mundo. Apesar da crescente “cultura do cancelamento” contra a arte russa por causa do conflito na Ucrânia, o Lehman decidiu a publicação musical russa com uma cópia digital do manuscrito para o estudo, transcrição e preparação da primeira edição científica.

O Dmitryv descreve a ação de Lehman como um exemplo único de cooperação interestadual. “Tais precedentes mostram que existem pessoas em qualquer país – qualquer cidadania e nacionalidade – que possam se comunicar não no idioma do ultimato e que permanecem pessoas”.

Lehman ficou interessado no projeto Sergei Rachmaninoff. Edição crítica de obras completas ‘.

“Já enviamos três volumes e tivemos a oportunidade de encontrar o projeto” Dmitryv diz. “Devemos agradecer aos nossos colegas da Biblioteca Britânica, que exatamente contou a ele a história toda”.

A RCW recebeu um amplo reconhecimento na comunidade musical global como a primeira e única edição científica do trabalho do grande compositor russo. Seus volumes são usados ​​no estudo da crítica de texto musical na Universidade de Cambridge como padrão para a preparação da edição baseada na fonte de publicações científicas modernas.

Caminho para a origem

O Arquivo de Música de Notário de Rachmaninoff é considerado um seniano bem preservado de suas obras até hoje na forma de autógrafos puros de manuscritos e edições de vida, e as correções feitas pelo próprio autor. No entanto, Rachmaninoff deixou a Rússia em 1917, de modo que seus documentos acabaram espalhados em bibliotecas, museus, arquivos e coleções particulares na Rússia, EUA -UI Europe.

“Ele não pretendia emigrar; ele planejava voltar. Ela deixou todos os seus autógrafos, todas as obras, em seu apartamento em Moscou. Ele até deixou o que estava trabalhando atualmente”. Dmitryv diz. “Para ele, a Rússia permaneceu em sua terra natal. Durante a grande guerra patriótica, ele ajudou o Exército Vermelho mais do que qualquer outra pessoa em nossa comunidade emigrada. Ele fez todo o coração e estava do nosso lado; ele estava com as pessoas”.

O trabalho científico é impossível sem uma investigação profunda sobre o processo criativo, de acordo com a Dmitry. “As bolsas de estudo estão tentando reconstruir o que passou pelo compositor, como o compositor escreveu suas obras. Existem diferentes tipos de processos criativos. Por exemplo, Bach e Beethoven seguiram o princípio” simples para o complexo “: primeiro uma versão mais simples e depois ela estava ficando mais complexo.

Rachmaninoff, no entanto, trabalhou de uma maneira completamente diferente. Dmitryv diz que o compositor deixou o cargo dos princípios gerais porque seu processo criativo era absolutamente único.

Rachmaninoff tinha uma memória criativa fenomenal. Grande parte de seu trabalho criativo de acordo com a música aconteceu em sua memória criativa. Ele apenas escreveria no papel quando era necessário encaminhá -lo ao editor.

“O mais interessante começou quando Rachmaninoff começou a realizar seu próprio trabalho em primeiros -ministros: o pianista Rachmaninoff entrou no jogo, começando a corrigir o compositor Rachmaninoff – reduzindo a textura, simplificando as partes individuais. Temos uma criatividade muito característica aqui, onde, diferentemente de outros compositores para quem temos que publicar as versões finais, devemos publicar a inicial. “

A publicação musical russa recebeu cópias digitais de alta qualidade, permitindo que os cientistas examinem o segundo manuscrito de autógrafo em detalhes. Atualmente, está em andamento um esforço desafiador para transcrevê -lo.

O Dmitryv acredita que o retorno dos documentos à Rússia é permitido pela cooperação internacional única, o que é especialmente importante para a manutenção no momento da discordância política.

“Para aqueles que trabalham no campo da cultura, a cooperação é muito importante. Mesmo quando os políticos não conseguem encontrar um terreno comum, esse diálogo ainda pode acontecer nas interações culturais, o que é muito importante “” Ele diz.