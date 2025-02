Como o orçamento atribuiu os fundos orçamentários para o desenvolvimento urbano? | Explicado

A história até agora: Em 2015, o governo da NDA posicionou o desenvolvimento urbano como um pilar -chave de sua estratégia de crescimento, já que as cidades contribuem com quase 67% para o PIB. No entanto, na visão do governo de um “Viksit Bharat”, as cidades parecem estar notavelmente ausentes.

Qual foi a tarefa da Índia urbana?

O desembolso total para o desenvolvimento urbano é de ₹ 96.777 milhões de rúpias, mais alto que a proposta de orçamento do ano passado ₹ 82.576,57 milhões de rúpias. No entanto, se você levar em consideração uma taxa de inflação modesta, na verdade há uma queda no desembolso. A estimativa revisada (RE) sugere que apenas ₹ 63.669,93 milhões de rúpias serão gastas em março, refletindo uma taxa de subutilização de 22,9%. Um dos maiores fracos está em Pradhan Mantri Awas Yojana (urbano) (PMAY (U)), que teve uma tarefa de ₹ 30.170,61 milhões de rúpias para o ano fiscal de 2024-25, mas viu um corte drástico em apenas ₹ 13.670 crore. Isso destaca uma lacuna entre ambições políticas e implementação real.

O aumento do desembolso urbano total está desalinhado com a necessidade urgente de fechar lacunas de infraestrutura nas cidades. Em vez de se concentrar no emprego e no desenvolvimento sustentável, a ênfase permanece em projetos intensivos em capital.

Como a redução aconteceu?

As transferências para a Índia urbana ocorrem principalmente através de três canais: transferências diretas para organizações locais urbanas (ULB); Esquemas patrocinados centralmente (CSS); e esquemas do setor central. Houve uma redução nas transferências diretas para a ULB. Com a abolição de Octroi, uma fonte de renda -chave para as cidades, a expectativa era de que a renda perdida seria compensada através do retorno central. Com a introdução do GST, a renda de origem da ULB caiu mais de 21%. Mas, em vez de aumentar o apoio, a participação da ULBS diminuiu de ₹ 26.653 milhões de rúpias no ano passado para ₹ 26.158 milhões de rúpias este ano. Esse déficit forçará as cidades a aumentar sua própria renda, transportando cidadãos com impostos adicionais.

O CSS implica custos compartilhados entre sindicatos, estados e governos locais. Alguns programas urbanos importantes nesta categoria incluem o PMAY, a missão Swachh Bharat (SBM), a missão ATAL de rejuvenescimento e transformação urbana (AMRUT) e a missão das cidades inteligentes. No entanto, as alocações orçamentárias para esses esquemas permanecem estados. O PMAY (componente CSS) viu uma redução de 30% na alocação em comparação com o ano passado; A alocação de Amrut e a missão das cidades inteligentes foram combinadas de que atingiu 10,4 bilhões de rúpias no orçamento anterior diminuiu este ano com quase nenhum dinheiro para a missão de cidades inteligentes; E embora o SBM (urbano) mantenha o mesmo desembolso do ano passado em ₹ 5.000 milhões de rúpias, o RE indica que apenas ₹ 2.159 milhões de rúpias serão gastos, 56% menos que o valor atribuído.

Os esquemas do setor central são diretamente controlados pelo governo da União e, muitas vezes, têm fortes conotações políticas. Uma parte importante desse desenvolvimento urbano visa projetos de infraestrutura intensiva em capital, particularmente a expansão da Ferrovia Metropolitana. Ao contrário de outras iniciativas urbanas, os projetos de metrô tiveram maiores tarefas. No ano fiscal de 2024-25, o orçamento para sistemas de transporte de massa e projetos de metrô foi de ₹ 21.335,98 milhões de rúpias. O ER aumentou para ₹ 24.691,47 milhões de rúpias. Além disso, o orçamento de 2025-26 propõe ₹ 31.239,28 milhões de rúpias, refletindo um aumento de 46% em comparação com o ano anterior. A priorização dos trilhos metropolitanos sobre a mobilidade urbana integral levanta preocupações sobre a inclusão a longo prazo do desenvolvimento urbano.

O que se segue?

Um novo fundo de desafio urbano de ₹ 10.000 milhões de rúpias no orçamento foi introduzido. O governo estabeleceu um objetivo ambicioso de ₹ 1 lakh crore para implementar programas urbanos de re -urbanização. No entanto, espera -se que metade desse financiamento venha de investimentos particulares, uma abordagem muito otimista, dada a contribuição insignificante do setor para a missão das cidades inteligentes.

A abordagem do orçamento para o desenvolvimento urbano é clara: ênfase em projetos intensivos em capital e menos foco na geração de emprego, empregos verdes e políticas econômicas sustentáveis. Embora sejam necessários investimentos em infraestrutura, o descuido da equidade social e econômica pode expandir as disparidades existentes.

O escritor é ex -prefeito de Shimla e membro da Comissão Urbana de Kerala.