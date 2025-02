Como o tribunal pode interferir no contrato de empréstimo entre a Índia e o Japão para o projeto CMRL: juízes do Tribunal Superior de Madras?

O Tribunal Superior de Madras perguntou na segunda -feira como pode interferir nos termos de um contrato de empréstimo alcançado entre a Índia e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) em 21 de dezembro de 2018 para a implementação do Projeto Fase II do Chennai Rail Limited Metro Limited Metro Limited (CMRL) em andamento.

Um Banco de Juízes da Divisão SM Subramaniam e K. Rajasekar levantaram a questão durante a audiência de uma solicitação de redação apresentada pela Otis Elevator Company (Índia) Limited, que lida com elevadores, escadas mecânicas, caminhantes e outros equipamentos.

A Companhia abordou os tribunais para declarar certos termos do contrato de empréstimo da Índia-Jica como inconstitucional, pois eles levam à aplicação de condições de licitação que eram favoráveis ​​apenas para empresas japonesas e forçam os licitantes indianos a adquirir os 75% dos componentes do japonês entidades.

Em abril de 2017, o governo Tamil Nadu concedeu a aprovação de três corredores ferroviários de metrô (corredores 3, 4 e 5) por um comprimento total de 107,55 km sob a Fase II de CMRL a um custo estimado de conclusão de ₹ 85.047 milhões de rúpias. O projeto foi recomendado ao Centro de Aprovação e Financiamento e também para apresentá -lo à JICA para obter assistência externa.

No entanto, depois que o centro formulou uma nova política de metrô ferroviário em 2017, o Relatório Detalhado do Projeto (DPR) para a Fase II foi revisado de acordo com a nova política e o DPR revisado a um custo estimado de conclusão de ₹ 79.961 milhões de rúpias (redução no O custo devido ao custo devido à introdução do GST) foi enviado ao Centro para Aprovação e também para apresentá -lo à JICA.

Depois de avaliar a proposta do governo do estado em janeiro de 2018, a JICA foi apresentada para estender o empréstimo para dois corredores prioritários (corredor 3 de 35,67 km de comprimento de Madhavaram a Sholinganallur e Runner 5 de 16,34 km de Madhavaram a CMB), totalizando 52,01 km durante o o exercício financeiro de 2017-18.

Do custo estimado de rescisão de ₹ 40.941 milhões de rúpias para os dois corredores prioritários, a JICA concordou em fornecer empréstimos por ₹ 20.196 milhões de rúpias. Portanto, uma ordem do governo foi emitida em 9 de maio de 2018 para lidar com os dois corredores prioritários como ‘Projeto do Setor Estadual’ sem a consideração adicional do projeto pelo Centro de Assistência Financeira.

A partir de então, em 21 de dezembro de 2018, um contrato de empréstimo entre o governo da Índia e a JICA foi assinado por fornecer a primeira seção de 75.519 milhões de ienes japoneses (aproximadamente ₹ 4.770 milhões de rúpias) e foram os termos deste acordo que foram agora desafiado agora. Otis através de um pedido de redação perante o Tribunal Superior.

Inicialmente, a empresa havia apresentado dois pedidos judiciais que desafiam a validade das condições de licitação impostas pelo CMRL em 2024. No entanto, o juiz Gk Ilanthiraiyan negou provimento aos pedidos por escrito em 19 de junho de 2024. Imediatamente, a empresa que ele apresentou dois recursos escritos e seguiu eles e os seguiu. Com uma solicitação de redação desafiando o contrato de empréstimo também.

Quando os apelos, bem como o terceiro pedido de redação, foram listados antes do banco liderado pelo juiz Subramaniam, o principal advogado satisfeito e Ak Sriram discutiu em nome de Otis e argumentou que não era razoável ter condições de licitação a favor do japonês Empresas apenas porque apenas a JICA estava oferecendo empréstimo a uma taxa de juros insignificante.

O Sr. Sriram instou o tribunal a levar em consideração que as taxas de juros para depósitos fixos (FDs) na Índia eram entre seis e oito por cento ao ano, enquanto a taxa de juros do FDS no Japão era de apenas 0,12% ao ano. Portanto, a taxa de juros coletada pela JICA na Índia não está em considerável variação com o que estava sendo acusado no Japão, disse ele.

Por outro lado, o procurador -geral adicional Ar.L. Sussalean disse que a JICA estendeu o empréstimo à Índia em 0,01%, o que era tão bom quanto não impondo nenhum interesse. Ele também disse que o valor total do empréstimo com base no contrato de empréstimo de 2018 foi recebido e, portanto, o peticionário não poderia desafiar o contrato após um atraso de seis anos.

Ele também pediu ao tribunal que observasse que Otis era basicamente uma empresa americana.

O principal advogado Vijay Narayan, que representa o CMRL, disse ao tribunal que o contrato de empréstimo foi assinado por nada menos que o presidente em nome do governo da Índia e se perguntou como um terceiro, que também era uma subsidiária indiana de propriedade total total De uma empresa americana, ele poderia desafiar esse acordo entre duas nações.

Depois de ouvir todas as partes, os juízes pediram ao advogado que apresentasse notas curtas sobre o assunto e adiou os casos para uma audiência adicional para 27 de fevereiro.