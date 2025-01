Como obter um bônus de equilíbrio de RP.

Yakarta, vivo – Se você é um usuário de Shopee que ainda não possui uma conta do SeaBank, agora há uma oportunidade interessante de obter um bônus de equilíbrio de até RP188.000! Esta difícil promoção de 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025 e pode obter esse prêmio com algumas etapas simples.

Esta promoção está aberta a todos os usuários de compradores que ainda não abriram uma conta do SeaBank antes. Para desfrutar desse bônus de equilíbrio, você deve abrir uma conta Seabk no período de promoção e concluir o saldo de acordo com os regulamentos aplicáveis. Não se preocupe, o preenchimento desse saldo deve ser feito em uma transação e não inclui transferências entre as contas do SeaBank.

Aqui estão os detalhes dos bônus que você pode obter:

Se concluir um saldo mínimo de 100.000 IDR para menos de 500.000 IDR, você terá direito a um bônus de 10.000 IDR.

Para um saldo de IDR 500.000 a menos de 1.000.000 de IDR, o bônus fornecido é de 100.000 IDR.

Para aqueles que preenchem um saldo de RP1.000.000 ou mais, o bônus que recebe RP.

No entanto, deve -se levar em consideração que esta promoção se aplica apenas aos 75 primeiros usuários todos os dias que atendem aos requisitos, com os bônus dados de acordo com a categoria de carga de equilíbrio. Ou seja, se você é rápido, tem a oportunidade de ser um daqueles que recebem esse grande bônus!

Como obter um bônus de equilíbrio



Abra uma conta do SeaBank: se você não tiver uma conta do SeaBank, registre -se através do pedido do SeaBank durante o período de promoção. Preencha o saldo da sua conta: após abrir uma conta, preencha imediatamente o saldo mínimo de acordo com os regulamentos aplicáveis. Preste atenção ao prazo: verifique se o saldo do saldo é feito antes das 23:59 da Wib no mesmo dia que a abertura da conta. Somente os usuários que cumprem esta disposição têm o direito de receber títulos de saldo.

O bônus do saldo recebido será enviado em um tempo máximo de 2×24 horas após atender aos requisitos. Se você não receber um bônus nesse período de tempo, é mais provável que a taxa para a promoção tenha sido esgotada. Deve -se notar que o saldo dado não pode ser transferido para outra conta.

Além disso, esta promoção não se aplica a usuários que abriram contas do SeaBank usando um código de referência de amigos. Esta promoção também é totalmente gratuita e o imposto de prêmios será assumido pelo Seabank.

Não perca a oportunidade de obter esse bônus de equilíbrio até o RP. Certifique -se de abrir uma conta e concluir o saldo antes da promoção de 2 de fevereiro de 2025.