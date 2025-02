Como obter um bônus de saldo de até RP 100.000 em um banco de campeões em fevereiro de 2025

Yakarta, vivo – O Bank Jago novamente apresenta uma oportunidade atraente para seus usuários em fevereiro de 2025, veja as seguintes informações completas para não perder a oportunidade de ouro para obter um bônus de equilíbrio gratuito.

Esta promoção é realizada apenas de 1 a 28 de fevereiro de 2025; portanto, os usuários têm um mês inteiro para participar e reivindicar o bônus de saldo oferecido.

Mecanismo de bônus

Para obter um bônus de saldo do Bank Jago, os usuários devem fazer transações na categoria de cobrança e telefone celular, com exceção das transações com cartão de crédito, por meio do aplicativo JAG. A seguir estão as condições:

1. Bônus RP20.000

Faça 5 transações com um mínimo nominal de RP 100.000 por transação.

Ocorre apenas para as primeiras 1.000 pessoas atender às condições.

2. Bônus RP100.000

Faça transações com um acúmulo mínimo de RP2.500.000 durante o período de promoção.

Aconteceu para as primeiras 500 pessoas atenderem às condições.

Disposições adicionais

Os bônus desta promoção receberão no máximo 7 dias úteis após o término do período de promoção. Cada usuário só pode seguir esta promoção uma vez durante o período. No entanto, os funcionários do Bank Jago não podem participar desta promoção. O Jago Bank assumirá que todos os impostos de prêmios e nenhuma taxa adicional é cobrada aos usuários para aceitar esta promoção.

Se for uma indicação de fraude ou atividade suspeita, o Bank Jago tem o direito de cancelar o bônus que foi concedido. Além disso, o Bank Jago tem o direito de alterar as disposições do programa, se necessário, fornecendo um aviso anterior por meio de seus aplicativos, sites ou redes sociais oficiais.

Este programa é uma oportunidade atraente para os usuários do Bank Jago que rotineiramente realizam transações de cobrança e pagamento de celular. Ao cumprir os requisitos especificados, os usuários podem obter um bônus de equilíbrio de até RP 100.000 gratuitamente. Não se esqueça de aproveitar esta promoção antes que o prazo termine!