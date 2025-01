Como os calendários Braille são uma lição de acessibilidade para deficientes visuais

No porão do escritório da Federação de Cegos de Kerala (KFB), perto de Law College Junction, em Thiruvananthapuram, duas grandes impressoras, fabricadas na Europa, ocupam a maior parte do espaço. Um rolo de papel pesando quase 200 quilos e espessura de 140 gramas por metro quadrado (GSM) é alimentado na prensa branca, com barras de metal colocadas na frente para segurar as folhas no lugar. Depois que o comando é dado para imprimir a partir de um computador desktop conectado, a folha de papel desliza para dentro da máquina com um zumbido. Em poucos segundos, folhas de papel branco emergem do outro lado da impressora, sem tinta, mas com pontos em relevo de diversas permutações e combinações, dispostos em uma grade com 42 caracteres em cada uma das 27 linhas de uma página.

É assim que a KFB produz os seus calendários Malayalam Braille utilizando a sua impressora de última geração. Os calendários estão disponíveis gratuitamente para deficientes visuais em Kerala, numa medida para melhorar a acessibilidade comunitária no estado desde o ano passado.

“Os calendários são essenciais para todos. Mesmo que você tenha calendários no telefone, você pode pendurá-los na parede ou mantê-los na mesa”, afirma Habeeb C, presidente da KFB.

Luis Braille

Braille é um sistema de escrita universalmente aceito para deficientes visuais que usa pontos em relevo para representar letras, números e outros símbolos. Os pontos estão dispostos em um padrão específico de seis células inventado por Louis Braille na França em 1824. Seu aniversário, 4 de janeiro, é comemorado como o Dia Mundial do Braille desde 2019 pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

“O Braille é apenas uma habilidade para pessoas com deficiência visual, assim como escrever e ler para outras pessoas. Basicamente, temos que aproveitar as suas possibilidades e é por isso que escolhemos algo tão básico como um calendário”, diz Habeeb, também professor do Farook College, Kozhikode.

Fundada em 11 de setembro de 1967, a KFB, que conta atualmente com 3.980 membros, tem defendido a sua causa através de uma variedade de medidas, desde programas de formação a negociações jurídicas para mudanças políticas. A Federação, que afirma ser uma das maiores organizações de prestação de serviços para deficientes visuais na Ásia, tem sido responsável pela impressão de livros escolares em Braille utilizados em 12 escolas para crianças com deficiência visual em Kerala desde a década de 1980, diz Habeeb.

As duas máquinas em Thiruvananthapuram foram adquiridas com a ajuda do Instituto Nacional para Empoderamento de Deficientes Visuais e do Ministério de Justiça Social e Empoderamento do Governo da Índia. Eles têm outra impressora em Kannur. Nas eleições gerais de 2024, a imprensa carimbou 1.02.963 boletins de voto para pessoas com deficiência visual no Estado.

Interior da impressora Braille no escritório da KFB | Crédito da foto: Nainu Oommen

Em 2023, Abdul Hakeem, secretário-geral da KFB, apresentou a ideia do calendário braille. No ano passado, cerca de 700 pessoas adquiriram o calendário da Federação, entre pessoas com deficiência visual e escolas.

um passo à frente

Abdul Hakeem, deficiente visual desde o nascimento, diz que muita coisa mudou em termos de recursos disponíveis para a comunidade. “Quando eu estava na escola, não tínhamos livros didáticos em Kerala. Eles costumavam ser impressos em Chennai. Em Malayalam, Inglês e Hindi, costumávamos fazer anotações usando um instrumento Braille. “Antes, fazíamos audiolivros gastando nosso próprio dinheiro.”

Habeeb diz: “Com a tecnologia assistiva, tivemos a oportunidade de estabelecer uma autonomia pela qual lutamos há muito tempo. O leitor de tela e o software de reconhecimento óptico de caracteres nos ajudam a ler, escrever e até navegar nas redes sociais.” Ele acrescenta: “Como parte da campanha Acessibilidade Índia, algumas empresas até têm seus cardápios em Braille”.

No entanto, Krishnan M, vice-presidente da Federação, salienta que ainda falta acessibilidade desde o formato de moeda até às paragens de autocarro, havendo escassez de aparelhos tácteis e auditivos. “Mais do que a escrita Braille, existe uma coisa chamada acessibilidade estrutural”, em referência à necessidade de espaços públicos com designs utilizáveis ​​por pessoas com diversas deficiências.

“Quando definimos deficiência, vemos isso como uma limitação. Contudo, as dificuldades não surgem das deficiências; pelo contrário, deve-se à forma como a sociedade está estruturada para pessoas ‘capazes de trabalhar’”, acrescenta Habeeb.

Os calendários podem ser adquiridos gratuitamente escrevendo para KFB em kfbtvm@gmail.com com seu número de telefone, número de identificação exclusivo de deficiência e endereço residencial.