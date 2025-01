Como os Estados Unidos podem ajudar a salvar a Geórgia do abismo

Um surto de protestos de rua na Geórgia tornou-se recentemente violento, com líderes do partido Georgian Dream (GD) a libertar bandidos mascarados para brutalizar manifestantes pacíficos. Se isso continuar, os resultados podem ser mortais.

O Ocidente poderia fazer mais para apoiar os georgianos que protestam contra o regime autoritário do GD e a sua recusa em expandir os laços com a União Europeia.

No mês passado visitei a Geórgia com um grupo de inquérito que analisava as condições após as eleições parlamentares falhadas de 26 de Outubro. Patrocinado porInstituto McCainO nosso grupo reuniu-se com vários líderes políticos e da sociedade civil, jornalistas e diplomatas, e com a Comissão Eleitoral Central liderada pelo DG.

“Também conversamos com jovens manifestantes que foram espancados por homens mascarados.”titusky”, enquanto a polícia aguardava. Os Titushkys têm o nome de bandidos empregados há uma década pelo então presidente Viktor Yanukovych para fazer recuar a Ucrânia.Maidanrevolta de manifestantes, matando dezenas. Yanukovych falhou e acabou fugindo para a Rússia.

Um jovem contou-nos: “Titushky bateu-me e depois ameaçou violar-me… Cobriram-me a cara com o capuz e bateram-me. Depois de um tempo, seu rosto fica dormente.”

Ele continuou: “Perdi a consciência. Um menino ao meu lado teve um ataque de pânico e tentei acalmá-lo. Perdi a consciência novamente após uma pancada na cabeça. Quando acordei, meu capuz estava cheio de sangue. Talvez pensando que eu poderia morrer, Titushky me entregou à polícia. “Eles preencheram um mandado de prisão falso.”

No final, ele disse: “Tive uma concussão e quebrei o nariz. Muitos outros ficaram gravemente feridos.”

O ciclo de violência começou com o descontentamento em relação às eleições. Georgia Dream orquestrado em grande escalairregularidades de votação. Uma sondagem à saída fiável concluiu que mais de 8 por cento dos votos expressos não podiam ser explicados pela variação estatística.

Ele também competiu de forma inteligente. Ele enquadrou a votação como uma escolha entre “paz” que os laços amistosos com a Rússia trariam, face ao risco de uma “guerra” semelhante à da Ucrânia se a oposição pró-europeia chegasse ao poder. Bidzina Ivanishvili, que se tornou bilionária na Rússia, financia a GD e mexe os cordelinhos.

Em 28 de novembro, o Parlamento Europeu citou “significativo”Irregularidades eleitorais e apelou a uma nova votação sob supervisão internacional. Horas depois, GD disse que a Geórgiasuspenderconversações com a UE sobre a adesão.

Este passo surpreendeu muitos georgianos, apesar de, em Junho passado, a UE ter colocado o processo de adesãoesperando. Ele fez isso depois que GD promoveu um novo “estilo russo”agente estrangeiro“A lei pretendia suprimir as liberdades. A aprovação da lei na Geórgia provocou uma onda de protestos nas ruas.

Os actuais protestos, que atingem uma escala e intensidade nunca vistas desde que a Geórgia recuperou a sua independência em 1991, surgiram da raiva face à acentuada viragem autoritária do GD e do apoio popular à adesão à UE.– quatro quintosdos georgianos apoiam-no.

A instalação pela GD em 29 de dezembro de um novo sistema “antiocidental”presidente”, Mikheil Kevalishvili, pode alimentar ainda mais os protestos. respeitado presidenteSalomé Zourabishvili,cujo mandato acaba de expirar, marcha com os manifestantes.

Em 13 de dezembro, o presidente francês Emmanuel MacronelogiadoAs eleições europeias da Geórgia e qualificaram a sua traição de “inaceitável”. A UE tem uma influência poderosa:viajar sem vistopara os georgianos na zona Schengen para visitas curtas. A UE considerou temporariamentesuspendendoesse privilégio.

Em 12 de dezembro, os EUAvisto proibidoquestão para cerca de 20 georgianos.

Muitos dos nossos interlocutores em Tbilisi instaram os Estados Unidos a impor medidas mais poderosas.sanções financeirassobre Ivanishvili. Em 27 de dezembro, os Estados Unidos fizeram isso. Ele não poderá comprar ou vender ativos financeiros dos EUA ou acessar outros serviços financeiros dos EUA, e ele e sua família não poderão viajar para os Estados Unidos. Outros líderes do GD poderiam arriscar sanções.

As sanções podem aumentar substancialmente os custos da má conduta. No entanto, eles não são uma panacéia. Como demonstram as sanções impostas aos russos pela guerra na Ucrânia, mesmo as sanções mais severas podem não levar à reversão dos erros. O Ocidente deve também ponderar o seu interesse em cooperar com as autoridades georgianas em questões como a aplicação da lei e o contraterrorismo.

Outras ações internacionais podem ser importantes. Os investidores e credores poderão ser mais cautelosos em relação aos países cujos principais líderes são sancionados. as nações unidasAlto Comissário para os Direitos Humanospoderia investigar, como está a fazer com a tortura de manifestantes na Bielorrússia em 2020.Tribunal Penal InternacionalPoderiam também ser convidados a investigar, como na Bielorrússia.

Os georgianos determinarão o seu próprio destino. Mas porque as suas esperanças estão tão intimamente ligadas ao Ocidente, os Estados Unidos e a Europa querem ajudar os georgianos a preservar a sua soberania e a garantir o seu futuro democrático e europeu.

William Courtney é pesquisador associado sênior da instituição de pesquisa sem fins lucrativos e apartidária RAND, ex-embaixador dos EUA no Cazaquistão e na Geórgia e ex-conselheiro sênior da Comissão de Helsinque.

Fonte