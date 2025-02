Como os jogadores promissores equilibram esportes e acadêmicos durante o período de exame do conselho?

‘Eu não posso me dar ao luxo de omitir a prática’

M. Hansini, quinze anos, apareceu para o exame de inglês em 15 de fevereiro e é um exame do Conselho de Classe X do Conselho Central de Ensino Secundário (CBSE). Seus amigos não devem se surpreender se não a encontrarem conectando seus livros para o próximo jornal. Obviamente, ele estudará, mas também será feita uma pausa para algo que é igualmente importante para ela, mesmo durante esses tempos. Isso é tênis de mesa. Quando esse jornalista falou com ele alguns dias antes do exame, Hansini, um morador de Chennai, havia voltado para casa depois de uma sessão de prática de tênis de mesa no Andhra Club em T. Nagar, e não tinha planos de desistir de sua rotina esportiva regulamentar durante isso . Temporada de exames que se estende por um mês.

“De fato, tomei uma rotina adicional há três semanas: exercícios na academia por mais de duas horas por dia, o que está se tornando bastante intenso todos os dias que passa”, diz Hansini, um estudante da classe X da escola secundária do PS .

Os exames não interferiram neste promissor jogador de pingue -pongue que foi recentemente classificado como o mais jovem campeão nacional na categoria Sub -19. Seu dia começa às 7 da manhã, onde participa do registro on -line na ciência, seguido pelo treinamento de ginástica e sessões de pingue -pongue por três horas à noite.

Entre os jogadores selecionados para o campo nacional da SAI que ocorre em Bangalore, Hansini solicitou que ele fosse permitido atrasado. “Felizmente, isso está fora de temporada e não tenho torneios importantes alinhados, mas não posso me dar ao luxo de omitir minhas práticas regulares se tiver que competir na temporada a partir de junho”, diz ela.

Os pais de Hansini são gratos pelo apoio da escola. “Na classe IX, quando meus pais estavam pensando em se mudar para o Instituto Nacional de Escolas Open, o que é mais flexível, para que eu pudesse gastar mais tempo no esporte, o diretor da escola garantiu que eu possa enfrentar e não deveria sair da escola, ”Diz Hansini.

Para o exame antes do conselho, Hansini conseguiu escrever apenas dois trabalhos enquanto viajava em torneios.

‘Ajude a ser fácil’

Aghil Anand (à esquerda) é um jogador em ascensão na patinação de velocidade

Um jogador de patinação rápida aumentou, Aghil Anand gosta de estabelecer prioridades quando se trata de acadêmicos e pistas de patinação. Um aluno da turma de Maharishi Vidya para Mandir em Ayanavaram aparecerá para os exames do conselho de 25 de março. Aghil desacelerou um pouco ao atingir a pista, mas não se rendeu. “Minha primeira prioridade é dar o meu melhor nos exames e sou ótimo sobre isso. Não posso fazer uma pausa devido a exames ou minha velocidade será reduzida drasticamente ”, diz Aghil, que concluiu o segundo teste de revisão realizado por sua escola em 14 de fevereiro. Neste fim de semana, seu pai o levará às sessões de treino.

Durante a temporada de exames, a rotina nas estradas é restrita aos fins de semana.

Aghil, um regular no Anna Nagar Roller Skating Club, garante uma dose de estado físico em casa omitindo por 15 a 20 minutos, trabalhando em pesos e escolhendo alguns exercícios de levantamento de peso.

A melhor partida de Aghil em 2024 foi ganhar um dinheiro e um bronze nos torneios de nível estadual. Seu pai, M. Anand, diz que seu filho é um filho quieto e feliz, com os resultados que alcançou em patinação na velocidade até agora.

Navegar pelos 64 quadrados e um exame importante com equilíbrio

Sharon Rachel Aby alcançou muitos feitos no xadrez

Eles são por volta das 22h do dia 14 de fevereiro e Sharon Rachel Aby acaba de deixar uma aula on -line feita pelo seu professor de inglês antes do exame do conselho da CBSE no dia seguinte. É bombeado um bônus jovial que fala com esse repórter por telefone. “Senhora analisou algumas questões importantes conosco e também orou por todos nós, por isso foi uma boa reunião com a classe novamente”, diz Sharon, um estudante da Escola Exclusiva Spartan em Mogappair.

A atrofia muscular da espinhal de 15 anos, uma doença degenerativa rara, está entre os jogadores de xadrez mais promissores da categoria de diferentes capacidades, honras competitivas e vencedores em vários torneios importantes, incluindo o campeonato de xadrez asiático em Kirgugyzstan.

Apesar dos fatores limitantes (Sharon se move com a ajuda de uma cadeira de rodas motorizada), ele se sente confortável ao fazer malabarismos com os acadêmicos e as demandas do quadro quadrado de 64.

Ela terminou 2024 em um máximo com torneios no Kyrguistão, Armênia e Jharkhand. Esses torneios são física e mentalmente desafiadores, então novamente na companhia de livros é algo que Sharon gosta. “Estudar é uma espécie de demissão”, diz seu pai Aby Mathew.

Um aluno academicamente brilhante, Sharon liderou o pré-tablas. Sharon está usando um escriba para fazer seus exames. Então, sua prática e preparação incluíram coordenação com o escriba e a preparação de acordo.

“Mais de três meses de escola foram perdidos durante o FAG no final de 2024, então ela estava interessada em cobrir a terra perdida e a deixamos”, diz Aby, aconselhando os pais que não se preocupam com os exames. Com um ambiente de apoio na escola, Sharon só precisava de pouca ajuda externa.

“A matemática é um pouco difícil para ela, por isso temos um tutor que a ajuda, além das aulas adicionais que ela frequenta na escola”, diz Aby.

O xadrez também precisa praticar todos os dias?

Aby diz que alguém perderá contato com o jogo, então a prática diária é essencial. Quando Sharon está cansado de estudar, é xadrez online. “Essa é a maneira de descartar entre estudos”, sinais.

Quando as placas excederem, Sharon estará pronta e pronta para competir em outra rodada de torneios.