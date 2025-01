Como reclamar danos nos pneus devido a buracos na estrada com portagem de Cipali

Cipali, VIVA- Vários incidentes de estouro de pneus que ocorreram na estrada com pedágio Cikopo-Palimanan (Cipali) atraíram recentemente a atenção do público. Acredita-se que este incidente se deveu à presença de buracos em vários pontos da estrada com portagem, o que incomodou os utentes da estrada.

Leia também: A indústria de proteção de carrocerias de veículos está esquentando, Clean N Tidy está abrindo suas asas de negócios

Locais vulneráveis, como nos arredores do KM 117, KM 123 e KM 136, foram apontados como a principal causa de danos aos veículos, gerando críticas nas redes sociais. O Diretor Operacional da ASTRA Infra, Rinaldi, respondeu a este incidente.

“Pedimos desculpas pelos transtornos ocorridos e estamos empenhados em poder compensar os prejuízos sofridos pelos utentes das estradas, bem como resolver imediatamente os buracos na autoestrada com portagem de Cipali”, afirmou num comunicado oficial recebido pela VIVA em Jacarta. , segunda-feira, 27 de janeiro de 2025.

Leia também: 3 mulheres bonitas confiam em alguém que disse que não queria que um cara usando Brio as escolhesse para isso

Ele disse que, como medida de mitigação, seu partido enviou 12 equipes de reparos que estavam trabalhando duro para fechar os buracos ao longo da estrada com pedágio.

As melhorias são realizadas através de métodos. correçãoequipados com sinalização para garantir a segurança dos trabalhadores e utentes da estrada. Afirmou ainda que o seu partido realizou fiscalizações de rotina, principalmente durante as fortes chuvas que agravariam as condições das estradas.

Leia também: BYD Dolphin Mini foi registrado na Indonésia, pronto para enfrentar o Air EV?

“Para garantir a gestão a longo prazo, a ASTRA Infra também está a planear medidas de conservação permanentes. Esta medida tem em conta o aumento do volume de tráfego durante longos períodos de férias, como Isra Mi’raj e Ano Novo Chinês”, disse ele.

Os motoristas afetados por um desastre devido a um buraco na rodovia Cipali podem fazer a reclamação por meio da central de atendimento da ASTRA Infra pelo telefone (0260) 7600 600 ou pelo WhatsApp pelo telefone 0853-1629-2905. Este processo de reclamação leva no máximo 14 dias úteis após a conclusão dos documentos.

“Os requisitos para registrar uma reclamação são o preenchimento de um formulário de reclamação anexando o pedágio KTP, SIM, STNK, E usado ao cruzar a rodovia com pedágio de Cipali, prova fotográfica do incidente/dano, comprovante de dano à estrada e comprovante de substituição. preço (recibo/fatura)”, disse.