Como Star Wars: Jedi Power Battles melhora o jogo original 25 anos depois

Star Wars: Episódio I – Jedi Power Battles foi originalmente lançado para PlayStation e Dreamcast em 2000 e encontrou muitos fãs graças à sua ação fácil de jogar. A partir de 23 de janeiro de 2025, os jogadores poderão jogar uma versão atualizada no PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox. ComingSoon conversou com o gerente de produto da Aspyr, Chris Bashaar, para saber mais sobre como a versão remasterizada é mais do que apenas uma versão.

“Retome Theed Palace neste jogo de ação veloz e furioso com sabre de luz. “Você terá o poder da Força e seu confiável sabre de luz para ajudá-lo a se proteger de legiões de droides de batalha, droides destruidores, assassinos e outras criaturas de Star Wars: A Ameaça Fantasma”, diz a descrição oficial.

Tyler Treese: A nostalgia pelas prequelas de Star Wars está no auge, e Star Wars: Episódio I: Jedi Power Battles está comemorando um maravilhoso 25º aniversário. Isso influenciou o motivo pelo qual foi escolhido para uma remasterização?

Chris Bashar: Com Jedi Power Battles comemorando seu 25º aniversário, parecia o momento perfeito para trazer de volta este clássico. O jogo sempre foi um favorito dos fãs e este marco ofereceu uma grande oportunidade de reintroduzi-lo tanto para fãs de longa data quanto para novos jogadores.

A remasterização do Jedi Power Battles é baseada no código-fonte do Dreamcast, mas também há muitas melhorias no jogo. O que os jogadores que retornam podem esperar do jogo?

Os jogadores que retornam podem esperar várias melhorias de jogabilidade baseadas na versão Dreamcast. Isso inclui controles atualizados com um esquema de controle modernizado, um interruptor de sabre de luz para maior personalização, novos personagens jogáveis ​​e mecânica refinada, como sistemas aprimorados de salto e equilíbrio. Combinadas com truques clássicos, progressões desbloqueáveis ​​e modo cooperativo de sofá, essas atualizações visam oferecer uma experiência nova, porém familiar.

Personagens anteriormente desbloqueáveis, como Darth Maul, estão disponíveis desde o início, mas 13 novos personagens podem ser desbloqueados. Como foi lidar com essas adições?

Adicionar 13 novos personagens jogáveis ​​foi um desafio emocionante. Queríamos expandir a lista de uma forma que parecesse natural para Star Wars e, ao mesmo tempo, dar aos jogadores mais variedade. Equilibrar suas habilidades e garantir que elas se integrassem perfeitamente às mecânicas de jogo existentes exigiu muita atenção, já que não queríamos que os novos personagens parecessem inautênticos em relação ao original. Os personagens foram testados usando poderes de força e velocidade para garantir que estivessem devidamente equilibrados na batalha. O resultado adiciona uma nova camada de diversão e descoberta para jogadores novos e antigos.

Adorei que sabres de luz com precisão de tela, como o sabre de luz roxo de Mace Windu, foram incluídos como alavancas. Esses pequenos detalhes são uma grande ajuda. Você pode falar sobre como escolher seus locais e quando tornar um jogo licenciado como este mais preciso?

A incorporação de detalhes como o sabre de luz roxo de Mace Windu pretendia aumentar a autenticidade da experiência, respeitando o jogo original. Procuramos oportunidades em que atualizações bem pensadas pudessem alinhar o jogo mais de perto com a galáxia de Star Wars, sem alterar sua jogabilidade principal. Esses toques têm como objetivo aprofundar a imersão dos fãs e mostrar nossa dedicação em celebrar a galáxia que todos amamos.