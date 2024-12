Como tornar impossível uma paralisação do governo

Em poucos minutos, o governo federal evitou outra paralisação. Os dedos são novamente apontados para determinar o que deu errado. As causas são, sem dúvida, a polarização política, um Congresso disfuncional e a intromissão do Presidente eleito Trump e de Elon Musk.

Mas o maior problema é que o processo orçamental está quebrado e precisa de uma revisão completa. A história americana pode ser uma história de correções orçamentais que correram mal, mas algo precisa de ser feito.

O ponto de partida é revogar a lei de 1917 que criou o limite máximo da dívida e depois adoptar legislação que permita uma resolução automática e contínua caso um orçamento não seja acordado atempadamente.

Cientistas políticos tecla de voz e Aaron Wildavsky uma vez afirmou que a orçamentação tem a ver com prioridades; É sobre o que valorizamos e quanto dinheiro estamos dispostos a gastar para atingir nossos objetivos. No entanto, raramente houve um consenso sobre o que valorizamos. Com 100 senadores, 435 deputados e um presidente, o incentivo é gastar para agradar os eleitores, mas não impor novos impostos.

Como resultado, o governo americano sempre teve problemas orçamentários. Antes da Primeira Guerra Mundial não havia orçamento federal. Se fosse necessário dinheiro, o presidente pedia e o Congresso assinava o cheque. Este processo funcionou quando o governo não gastava muito, mas as mudanças na economia e a Primeira Guerra Mundial apontaram a necessidade de ter um orçamento para que o governo pudesse gastar de forma mais eficiente.

Ele Segunda Lei do Liberty Bond de 1917 impôs um limite legal à dívida americana, exigindo que o Congresso votasse para aumentar o teto da dívida. Acreditava-se que o limite impunha disciplina fiscal. Depois, a Lei Orçamentária de 1921 Foi o primeiro esforço para criar um processo orçamentário para o governo americano. Ele instruiu os comitês orçamentários do Congresso a centralizarem o processo orçamentário, bem como o Escritório do Orçamento (mais tarde Escritório de Gestão e Orçamento) no Poder Executivo para trazer alguma ordem aos gastos federais.

No entanto, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial testaram os limites das leis de 1917 e 1921. Depois, a Guerra do Vietname e os programas da Grande Sociedade da presidência de Johnson uniram-se para criar significativamente mais gastos federais e disputas sobre o assunto. O presidente Richard Nixon recusou-se a gastar dinheiro apropriado pelo Congresso, levando à aprovação do Lei de Orçamento e Apreensão do Congresso de 1974.

Esta lei é a base do orçamento federal moderno. Ele criou o Escritório de Orçamento do Congresso, determinou horários e datas para aprovação do orçamento e exigiu um orçamento presidencial. O presidente propõe um orçamento e o Congresso deve aprovar um orçamento anual até 1º de outubro de cada ano.

Se um orçamento não for aprovado, ocorre uma paralisação do governo ou o Congresso e o presidente concordam com uma resolução contínua para manter o financiamento do governo. Uma resolução contínua é simplesmente um mecanismo de financiamento temporário acordado entre o Congresso e o presidente para manter o governo financiado até que consigam chegar a um acordo sobre um orçamento ou outra resolução contínua.

Esta lei entrou em vigor em 1976. Embora boa em teoria, nunca funcionou bem. O limite máximo da dívida também não atingiu o seu objectivo. Um bom processo orçamentário só funciona se houver consenso sobre valores e gastos. Mas os dois partidos tornaram-se mais polarizados, levando a mais divergências sobre as prioridades fiscais e de despesas. Desde 1976, apenas quatro orçamentos foram aprovados dentro do prazo (a última vez foi em 1996). Na maioria das vezes, o governo opera com resoluções contínuas.

Desde 1976, houve 22 lacunas orçamentais ou de financiamentoe 10 delas levaram à demissão de servidores federais. Além do mais, só desde 1998 a 2001 Este processo produziu um orçamento equilibrado? Uma lei destinada a trazer ordem e disciplina ao processo orçamental falhou.

A lição dos últimos 50 anos é que a polarização é apenas parte do problema. A ameaça de paralisações governamentais por não aprovação de um orçamento ou aumento do limite máximo da dívida alimentou a atitude temerária e não o compromisso oportuno.

Com o tempo, outros truques, como vetos presidenciais por itens individuaispropostas para orçamentos equilibrados alterações constitucionais e o Lei Gramm-Rudman de 1985 A imposição de cortes orçamentais automáticos não conseguiu gerar disciplina fiscal. Não há sinais de que a polarização irá diminuir tão cedo ou de que surgirá um consenso sobre as prioridades de despesa.

A única solução é aceitar a realidade e controlar os danos. É caro fechar o governo ou mexer no orçamento. São necessárias duas reformas como soluções parciais.

Primeiro, o Congresso precisa aprovar uma lei que revogue a autorização para aumentar o teto da dívida. Em segundo lugar, a lei deveria exigir que, se nenhum orçamento entrar em vigor antes de 1 de Outubro, o orçamento actual mais a inflação entraria automaticamente em vigor até que o Congresso o substituísse por um orçamento permanente.

Embora estas soluções levantem muitos problemas, a principal virtude é que eliminam a ameaça de paralisação do governo, eliminando a capacidade de alguns extremistas de extorquir o processo actual e garantindo maior estabilidade no processo governamental.

David Schultz é um ilustre professor universitário e ilustre presidente da Faculdade de Ciência Política da Hamline University.





