Como treinar o trailer de seu Dragon Super Bowl apresenta Bangueado, Gerard Butler e mais

Um novo trailer do Super Bowl para ação ao vivo Como treinar seu dragão Foi lançado.

Como treinar seu dragão é uma versão de ação ao vivo do filme de animação DreamWorks de 2010 com o mesmo nome. O novo filme está estrelando Mason Thames como Hiccup, Gerard Butler como Stoick, o vasto e muito mais.

Confira o Super Bowl sobre como treinar seu trailer de dragão abaixo (olhe mais reboques e clipes):

Qual é a ação ao vivo do filme de seu dragão?

“Na ilha íngreme de Berk, onde vikings e dragões são inimigos amargos há gerações, Hippo (Mason Thames; o telefone preto, para toda a humanidade) é distinguido. O inventivo, mas negligenciado, o filho de Chief, o vasto. Seu elo improvável revela a verdadeira natureza dos dragões, desafiando os fundamentos da sociedade viking.

O elenco do filme também inclui Nico Parker como Astrid, Nick Frost como Gobber, Julian Dennison como Fishlegs, Gabriel Howell como Snotlout, Bronwyn James como Ruffnut e Harry Trevaldwyn como Tuffnut.

O filme é dirigido por Dean DeBlois, que dirigiu o filme de animação de 2010 com Chris Sanders antes de seguir em frente para treinar seu dragão 2 e 2019 como treinar seu dragão: o mundo escondido para o Tise. Deblois e Sanders também co -dirigidos Lilo & Stitch de 2002 juntos.

Deblois também escreveu o roteiro do filme e serve como produtor com Marc Platt e Adam Siegel. Como treinar os filmes de seu dragão são inspirados no romance de melhor vendedor de Cressida Cowell, publicado em 2003.

Como treinar seu dragão será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 13 de junho de 2025 da Universal Pictures. Ele também será lançado no IMAX.