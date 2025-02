Como Trump de repente se tornou um campeão feminista

A proibição dos homens bioológicos no esporte feminino é um movimento real da proteção feminina, ao contrário da maioria das arestas de esquerda até agora

Foi o presidente dos EUA, Donald Trump – um homem que olhou para o fundador da Playboy, Hugh Hefner, e pensamento,,, “Agora o cara com vida surgiu – que de alguma forma se tornou a única pessoa que foi guiada a encher os freios no espetáculo surreal de homens nascidos que irrompem as mulheres no campo de Ragba e depois entravam no vestiário feminino com elas. Enquanto as feministas que se cruzam da terceira onda forem à parte, elas basicamente agem como um hype-bekipo … para “Bads.”

Depois que ele permitiu o cara fumaça Todas as mulheres no campeonato de natação da faculdade, a NCAA American Collegiate Sports League anunciou na quinta -feira que de repente terminou essa prática, limitando a participação de um transgênero em eventos femininos naqueles cujo gênero nasceu no nascimento era uma mulher.

Esse movimento seguido pelo comando executivo de Trump no início da semana, retirando o financiamento federal de instituições que tornaram possível para os homens biológicos competirem contra as mulheres. “Se você permitir que os homens assumam as equipes esportivas femininas ou atacassem seu vestiário, você será explorado por violar o Título IX e arriscar o financiamento federal”. Trunfo disse.

De acordo com este título IX Act on Civil Rights, considerar A principal vitória para as décadas de 1960 e 70 de ícones feministas como Gloria Steinem, Betty Friedan, ícone de tênis e ativista Billie Jean King, a faculdade que recebeu financiamento federal não poderia mais ter equipes esportivas e bolsas de estudo exclusivamente para homens. De repente, o esporte se tornou um elevador social e uma oportunidade para um trampolim para mulheres jovens. Mas tudo foi chamado, principalmente para ensurdecedor o silêncio feminista.

Como foi Donald “Pegue para P *** y” Trunfo fim Sendo quem estará proibir o norte nesta questão?













Pode-se argumentar que o próprio feminismo era ideologicamente corrupto com os esquerdistas radicais, a um ponto em que até as feministas da segunda onda eram consideradas radicais quando lutaram para que as mulheres possuam propriedades, tenham seus cartões de crédito ou mantenham seu nome em seu nome de casamento – Agora parece quase conservador que esta última colheita.

O feminismo não precisava de interseccionalidade. Isto é, misturar -se com causas que diminuem diretamente se concentrarem diretamente em melhorar a vida das mulheres. Há material mais do que suficiente com o qual não retiramos completamente do movimento de meto turbulento, que quebrou o OMERTÉ LONGO, que é um termo para o silêncio de uma mulher sobre a segunda classe sistêmica ou abuso como um preço da fama e riqueza em Mídia ocidental e entretenimento.

Pessoalmente, me disseram, apesar de estar supostamente engajado pela minha nitidez política em um certo compartimento americano de Nova York para notícias a cabo, para sentar lá e rir de piadas do meu co -organizador, deixando -o enquanto cruzam e desabotoando minhas pernas nuas no câmera. A mensagem ficou clara: você sai ou adere, porque se não o fizer, outra mulher ambiciosa com pernas igualmente decentes o fará. E se você estiver no direito político, felizmente encontre qualquer feminista no seu canto. Porque os esquerdistas agora têm uma vantagem sobre a defesa de mulheres reais, especialmente se a mulher em questão não passar no teste ideológico do litmus.

Em vez de lutar contra as marcas rastreadas, mais e mais institucionalizadas da corrupção globalista da esquerda, a feminista de hoje a aceitou, confundindo sua luta com todos os tipos de outras causas que diluem sua missão original. Se alguém queria sequestrar o movimento feminista e torná -lo completamente inútil na defesa real das mulheres, é difícil imaginar um caminho melhor do que confundi -lo com perguntas como mudanças climáticas e flexão de gênero.













De acordo com as Nações Unidas ‘ “Justiça climática feminista para ação”, publicado 2021., “As dificuldades econômicas que ela gastou planeta para aquecimento têm efeitos adicionais para a igualdade de gênero. As evidências mostram que as comunidades estão sendo eliminadas em crises repetitivas, tensões dentro da família e entre parceiros aumentando e a violência de gênero aumenta. “ Ok, então, quando estiver quente lá fora, as pessoas podem fazer testes, e o Sr. Hand pode estar inclinado a se tornar o Sr. Fist. Eu tenho isso certo?

Acho que a solução é apenas que fornecemos aos governos mais impostos em um esforço para parar o clima quente, certo? Claro.

Duvido seriamente que a vida de uma mulher solteira seja poupada com o dinheiro do imposto sobre lavagem na fraude das mudanças climáticas de elite. Talvez se as pessoas pagassem menos de seu próprio dinheiro em raquetes como essa, homens e mulheres teriam igualmente mais liberdade para tomar decisões em seus melhores interesses – incluindo fuga de qualquer situação ruim, se significa deixar a casa ou deixar a onda de calor de verão espanhol para para chuva em Edimburgo.

O tipo de esquerdista que engoliu as feministas como se os itens de menu obrigatório incluídos em um negócio de refeições completos fossem precisamente um tipo de perguntas que são incansavelmente apoiadas e promovidas por ferramentas institucionais corruptas de mudanças em mudanças como a USAIDS, o que possui superlotado Dinheiro para organizações não governamentais que atrapalham os assuntos domésticos, incluindo uma desculpa para promover a diversidade. Tanta coisa pela adesão ao patriarcado ao ajudar ativamente a andar de skate por esforços para mudar o regime. Uma espécie que prejudica as mulheres em todo o mundo por deslocamento, incerteza e morte.

Essa perversão sistêmica foi uma pena para a mulher comum que, quando Trump havia abolido a promessa de que ele levaria a bola para destruir a corrupção cara que mantinha o trabalho e a classe média empobrecida, descalça e na cozinha a serviço de interesses especiais predadores , ele serviu principalmente uma classe financeira global, gerenciou Para obter uma porcentagem maior da voz feminina do que Joe Biden 2020, apesar de Trump correr contra uma mulher: o ex -vice -presidente Kamal Harris. E Trump foi capaz de alcançar esse apoio, apesar da clara falta de apetite no retorno da questão da liberdade reprodutiva das mulheres do estado, várias das quais proibiram o aborto. Muitas mulheres obviamente decidiram em uma cabine de votação que sua vida atual afeta os piores problemas do que apenas um problema, que Harris e Biden nunca prometeram fazer nada a respeito, em vez de decidir -o ao Congresso e diriam que diriam que você assinará Uma lei que protege o direito de acessar o procedimento, se você se incomodar no Congresso para dar a eles um um dia.













As mesmas autoridades democratas, que receberam a feminista de hoje, não podiam se comprometer a se comprometer com as mulheres contra homens que decidiram se identificar como mulheres – pouco antes de aproveitarem completamente a oportunidade para dominar o playground.

Feminista da segunda onda que está lutando pela igualdade das oportunidades das mulheres por décadas promovendo a adoção da ansiedade de direitos iguais, inexplicável pereceu A reação, além de realmente aplaudir, quando a chave era o aspecto dele que foi capaz de se transformar na lei – o título XI. Como exatamente permitir que os homens roubem oportunidades e benefícios financeiros de mulheres que progrediram?

Não, e é lamentável que a falta de interesse em lidar com essa questão, ou mesmo o apoio direto desse subcontrato dos direitos das mulheres, tenha acabado resultou em um homem unilateralmente para entrar em um negócio?

As mulheres que falavam contra a injustiça eram geralmente rejeitadas como um populista direito cuja política falhou em um teste feminista de litmus. Mas as mulheres populistas certas também podem ser feministas que tendem a ser igualmente iguais e liberdade. Essas mulheres consideram que o status corrupto do estabelecimento da força opressiva existencial primária que impede a proteção da mobilidade social “elite” Interesses especiais, incluindo o tipo de manipulação de Orwellian, para os quais muitas feministas de esquerda queriam servir como empregada.

Não seria apenas um dândi se nossas irmãs à esquerda pudessem parar de fazer estágios não pagos por superioridade superior globalista e seu plano radical? Imagine o que poderíamos alcançar se parássemos de lutar um ao outro e começassemos a travar uma batalha final real pelo chefe aqui.