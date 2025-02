Como Trump transformou a proibição de Tiktok em um ativo político

O presidente Trump conseguiu converter uma proibição controversa de Tiktok em uma vantagem política, enquadrando como o salvador da popular plataforma de troca de vídeo, oferecendo ao aplicativo um intervalo de 75 dias.

O presidente adotou uma abordagem mais receptiva a Tiktok, embora uma consistência legal, que lhe dê espaço para tentar negociar um acordo e cultivar mais boa vontade com os jovens apoiadores de Tiktok.

“Francamente, não há uma ascensão crescente com nenhum dos inconvenientes”, disse o estrategista republicano Brian Seitchik para a colina. “Parece que ele está fazendo tudo o que pode neste momento para tentar adiar o cancelamento ou o término do Tiktok nos Estados Unidos”.

Uma proibição de Tiktok foi criada para entrar em vigor no início deste mês, depois que a sede chinesa na China do pedido, Bytedance, não foi desinfetada conforme exigido por uma lei aprovada pelo Congresso e assinada pelo Presidente Biden.

Em seu primeiro dia no cargo, Trump assinou uma ordem executiva interrompendo a aplicação da lei por 75 dias, já que procura chegar a um acordo para manter o Tiktok disponível nos Estados Unidos no futuro.

Seu impulso de chegar a um acordo sobre Tiktok provavelmente joga bem com os eleitores mais jovens, o que tem maior probabilidade de usar o pedido, disse Seitchik.

“Isso é certamente muito atraente para os eleitores influentes e jovens, um grupo demográfico de que Trump excedeu as expectativas na corrida de 24, uma demonstração que não tem sido particularmente boa para os republicanos em décadas”, disse Seitchik.

“A questão para os republicanos que executam nacional e estado é frequentemente:” Como podemos parar o sangramento dos jovens eleitores? “Ele continuou.”

O impulso de Trump de Tiktok ocorre depois que ele se surpreendeu com os jovens eleitores, que geralmente têm sido uma sólida base de apoio aos democratas.

Embora o vice -presidente Harris ainda tenha conquistado a maioria dos eleitores com menos de 30 anos nas eleições de 2024, ele o fez por uma margem muito mais fina do que o ex -presidente Biden em 2020. Ele ganhou jovens eleitores por apenas 11 pontos, em comparação com a vantagem de 24 pontos com a vantagem de 24 pontos com A mesma faixa etária, de acordo com as pesquisas de saída da CNN.

O retorno de Trump à Casa Branca trouxe uma mudança marcante no teor na proibição de Tiktok. Biden adotou uma abordagem de “hardball” para Tiktok, disse Owen Tedford, analista sênior de investigação da Beacon Policy Advisors.

“O governo Biden parecia ser muito mais cético em relação à sua disposição de tratar”, disse Tedford. “Mas então, quando um prazo se aproximou, ele teve a sensação de que isso não deveria resultar em uma proibição. A proibição deveria ser uma ameaça que forçou um desinvestimento”.

Enquanto Biden enfatizou os riscos relacionados aos laços de Tiktok com a China, Trump minimizou a ameaça que o aplicativo representa, o que sugere que os Estados Unidos têm “maiores problemas”.

“Dê uma olhada nos telefones fabricados na China e em todas as outras coisas feitas na China, equipes militares feitas na China”, disse ele na semana passada. “Acho que Tiktok não é o maior problema”.

O próprio Tiktok ajudou Trump a dar uma vitória a Trump com seu breve fechamento no início deste mês.

À medida que a proibição entrava em vigor pouco antes de Trump assumir o cargo, a Casa Branca de Biden disse que não aplicaria a lei em seus últimos dias. No entanto, Tiktok disse que não recebeu garantias suficientes do governo Biden e fechou o pedido.

Depois que Trump se ofereceu para assinar um mandado de prisão, Tiktok restaurou o serviço aos seus usuários dos EUA, citando especificamente os esforços do presidente.

“Acho que parte da decisão de Tiktok de quebrar por 12 a 16 horas foi principalmente uma maneira de apaziguar Trump e fazê -lo sentir que foi ele quem os salvou, apesar do fato de que o governo Biden havia oferecido, talvez não tão explícito , mas um compromisso semelhante não aplicar a lei ”, disse Tedford.

“Tiktok quer que Trump sinta que ele está no banco do motorista, não importa o quanto Trump tenha se colocado lá, e acho que isso faz parte dessa estratégia de negociação e uma maneira de Tiktok tentando ficar em seus bons agradecimentos”, acrescentou ele. .

A abordagem de Trump até agora parece ter aberto a porta para as negociações. O governo chinês, que disse anteriormente que se oporia firmemente a “uma venda forçada de Tiktok, disse que as empresas privadas podem tomar decisões comerciais de forma independente.

O presidente, por outro lado, manifestou repetidamente interesse em um acordo em que os Estados Unidos participam de 50 % na empresa.

O interesse renovado em um acordo de todos os lados fez com que novos concorrentes se juntassem à briga. Do ex -proprietário do Los Angeles Dodgers, Frank McCourt e do investidor “Shark Tank”, Kevin O’Leary, até gigantes tecnológicos como Microsoft e Oracle, numerosas entidades apresentaram propostas de Bytedância ou participaram de conversas com a casa branca .

Mesmo que um acordo não se concretize, Trump não pode enfrentar custos políticos pronunciados, apontaram os estrategistas.

“Há muito pouco inconveniente aqui se a proibição passar em algumas semanas ou meses”, disse Seitchik. “Ele ainda recebe crédito para fazer todo o possível para tentar detê -lo sem nenhum dos verdadeiros inconvenientes”.

O estrategista democrata Antjuan Seawright também ficou cético de que Trump enfrentaria um revés sem um acordo.

“Ele transformará isso de tal maneira que o culpará pelo sistema e culpará a todos, mas”, disse Seawright ao The Hill.

Ele enfatizou que Trump era “o iniciador da proibição de Tiktok”, mas enfrentou poucas consequências para alterar sua posição.

Inicialmente, Trump procurou forçar o desinvestimento dos ativos dos EUA de Tiktok por meio da ordem executiva durante seu primeiro mandato em 2020, mas foi bloqueada pelos tribunais. À medida que sua terceira campanha presidencial aumentava em 2024, ele reverteu o curso na plataforma e se opôs à possível proibição.

“Acho que há uma lição a aprender pelos democratas, para que o povo americano não assuma a responsabilidade por assuntos se fizerem ajustes em sua posição”, disse Seawright.

“Donald Trump mudou sua posição e mudou por razões políticas porque Tiktok era certamente uma ferramenta … usada durante o curso de sua campanha”, acrescentou.

Se um acordo permanecer fora de alcance no final dos 75 dias designados pela Ordem Executiva, Trump poderia tentar adiar o prazo para acomodar as negociações, sugeriu Tedford.

Alguns questionaram se Trump pode se recusar legalmente a fazer cumprir uma lei aprovada pelo Congresso e confirmada pelo Supremo Tribunal, embora não tenha havido desafios na ordem executiva.

“Quão real é esse prazo de 75 dias?” Tedford disse. “E se aceitarmos 75 dias uma vez, na minha opinião, pelo menos não há razão para não pensar que outros 75 dias, 90 dias, o que Trump quer ser, poderia estar nas cartas, se necessário.”

Fonte