Como uma mudança cultural conservadora sob Trump poderia salvar o mundo

Paradoxalmente, um afastamento dos valores “liberais” e “progressistas” pode moderar parte da beligerância da América

Recentemente, um dos jornais mais conservadores e influentes da América, o Wall Street Journal, publicou dois artigos intrigantes. Um notou que “Maga restaura a cultura“ Outros – o famoso acadêmico e intelectual público Walter Russell Mead – argumentaram tanto “O excepcionalismo americano está de volta. “ Juntos, eles fazem perguntas importantes, talvez vitais.

Essência “Maga restaura a cultura” é que o regresso de Donald Trump à presidência vem acompanhado de uma mudança notável na cultura americana, amplamente compreendida. O primeiro mandato de Trump viu-o manter a posição política elevada (embora muitas vezes de uma forma caótica e descontraída) enfrentando ventos fortes na esfera pública. Desta vez, porém, as tendências neste último convergem com a política do trumpismo. Uma vez que é tradicionalmente algo cada vez mais popular: em junho de 2023, as pesquisas Gallup revelaram que 38% dos americanos se identificam como socialmente conservadoreso maior número desde 2012. Além disso, 44% consideraram “Economicamente conservador”, também a pontuação mais alta desde 2012.

Evidências anedóticas, mas intrigantes Agora inclui jogadores de futebol fazendo o Shimmy, marca registrada de Trump, como uma dança da vitória, a Disney lançou uma história sobre questões transgênero em uma série animada e bonés de beisebol Maga estão aparecendo entre os estudantes nos campi da Elite University. Tal como o clássico marxista italiano Antonio Gramsci – um intelectual corajoso e também vítima do fascismo de Mussolini – poderá ter suspirado, parece que os reaccionários têm mais uma vez a hegemonia ideológica.

Hidromel “O excepcionalismo americano está de volta” também afirma simplesmente: nos EUA, e apenas lá, o populismo (do tipo de direita, claro) e o capitalismo de alta tecnologia (e os seus “Tecnólogos“ mandato de Mead) pode formar mais do que uma coligação temporária. Essa combinação, acredita Mead, pode durar harmonizando a tensão embutida nela- Pense em Steve Bannon versus Elon Musk e Mark Zuckerberg – e tornando-se a base para o renascimento americano. EUA, conservador professor Promessas – ou avisos – ainda podem ser feitas “Ele se renova de maneiras improváveis ​​e até mesmo sem precedentes”.

O argumento de Mead é na verdade sobre classe, mesmo que ele não use termos tão rudes. O que ele quer dizer é que, de alguma forma, a América ainda tem uma magia especial – chame-a de sonho americano ou de alcance para Philipp Roth “Americano Berserk”, Se você quiser – o que significa que as massas Maga furiosas vêm de baixo e O que Bannon chamaria de tecno-feudalistas Em torno de Trump no topo, ele pode não apenas coexistir, mas também cooperar, e tudo para maior glória “A Nação Necessária”, Mais uma vez.













Resta saber até que ponto esta ilusão sobrevive à realidade. O que Mead não aborda, em qualquer caso, é o que esta América renovada procuraria reivindicar numa ordem internacional: ainda o mesmo cansaço “prioridade”? Se assim for, as coisas poderiam ser muito “Independente” Na verdade, e não por causa de algo com que os americanos concordem ou discordem entre si, mas porque grande parte do mundo já não concorda com o domínio americano e não há como voltar atrás.

Quais são as possibilidades de uma alternativa: a América tornar-se um membro ainda menos vagabundo e menos anti-social da comunidade internacional? Pode ser contra-intuitivo, mas não vamos saltar para as conclusões do Trumpista Braggadocio sobre o Canadá, a Gronelândia e o Panamá. Por mais perturbadoras que possam ser as novas reivindicações e ameaças dos EUA a esses países, estas iniciativas – independentemente do que for jogado – não serão a história toda. Uma grande parte disto terá lugar no relacionamento com as grandes potências rivais, nomeadamente a China e a Rússia, bem como em todo o sul global em crescimento.

É por isso que temos de voltar à questão da mudança social-conservadora mais ampla nos EUA. Por duas razões: mostra que a América é perfeitamente capaz de ser nada menos que excepcional, não apenas a nível interno, mas também a nível internacional. Veja como:

Embora ideologias claras e bem definidas sejam acadêmicas, em ambos os sentidos do termo, isto é, pesadas em grandes conceitos e distinções sutis, mas com efeito limitado no mundo real, ideologias ideológicas movimentos Eles são extensos e bagunçados com a força certa: o tipo de coisa que você reconhece quando vê, mas que sempre escapa a uma definição clara.

Neste momento estamos a olhar para isto à escala global, desenrolando-se e acelerando em tempo real. Tem nomes diferentes: não só “Conservadorismo social” mas também, por exemplo, “Valores familiares”, “Tradicionalismo”, ou – especialmente para quem não aguenta – “Retorno cultural”. Estas palavras não significam exatamente a mesma coisa; Alguns são expansivos (valores familiares), enquanto outros são de escopo mais restrito (tradicionalismo). No entanto, todos apontam para a mesma grande mudança fundamental nas atitudes e, portanto, nas políticas.

Existe um consenso quase unânime de que esta mudança está em quase todo o lado, desde a Índia e a Rússia até aos EUA. Suas manifestações são diversas e generalizadas. Como é bem sabido, na Rússia, por exemplo, tem sido basicamente política de Estado há mais de uma década, tal como é agora nos EUA. Efeitos menos proeminentes incluem a rápida ascensão de um partido alemão inteiramente novo que, como observou o sociólogo Wolfgang Streeck ele explicoucombina apelos esquerdistas por justiça económica com posições culturalmente conservadoras e um retorno conservador eleitoralmente significativo contra “Liberalização dos debates de género“ Na Suécia (sim, até na Suécia).













A relação entre esta grande mudança no zeitgeist e na política é semelhante à que existe entre as placas tectónicas e os terramotos: as placas continuam a mover-se, de forma relativamente lenta mas inexorável; A política, em todo o mundo, regista resultados, especialmente quando os conselhos colidem. E sim, para o que se pretende teoricamente: as ideias podem ser as iniciadoras de mudanças históricas; Marx, tenha piedade de mim.

Os dois painéis mais activos que se enfrentaram nas últimas décadas não são difíceis de reconhecer. Por um lado, ainda temos os legados daquilo que alguns cientistas chamam “Revolução Silenciosa” daquela longa década de 1970 que, simbolicamente, começou em 1968: afastando-se do tradicional e aproximando-se, pelo desejo de melhores condições, “Progressivo” Valores e atitudes.

Estas incluíam a prática (capitalista neoliberal), uma ênfase no individualismo ou mesmo na satisfação individual; a rejeição ou, pelo menos, o desrespeito proativo de muitas restrições morais e religiosas tradicionais, bem como dos cânones anteriormente autorizados da alta cultura; a exigência de igualdade entre estilos de vida de consumo e sexuais (mas não de rendimento, riqueza ou poder – isso seria um não-não do socialismo); e, por último mas não menos importante, uma forma de política de identidade que substituiu o antigo ideal de justiça social e política pela busca de justiça (ou “Capital”) Entre inexoravelmente indivíduos em uma corrida desenfreada, a ser alcançada por meio de uma aritmética interminável de troca de traços pessoais, alguns escolhidos, outros não. Finalmente, a importância da nação é subestimada. Num mundo organizado por estas regras, você está “livre” Você não precisa conhecer seus clássicos para comprar maconha, ser LGBTQ+ pode ajudar sua carreira, e você é incentivado a brincar sobre como o patriotismo pode ser estúpido.

Os contornos da segunda placa tectónica, aquela que colide com todas as anteriores, são bastante claros: há exigências para aderir – e submeter-se a outros – padrões morais tradicionais, especialmente no que diz respeito à vida familiar, educação, papéis de género e sexo; o anseio por vincular cânones culturais (mesmo que apenas para honrá-los em sua transgressão); a rejeição do secularismo em favor da religião ou, pelo menos, de valores que exijam sanção religiosa; e a recusa em aceitar políticas de identidade liberais e as suas consequências políticas. Finalmente, a nacionalidade, por vezes definida em termos civilizacionais, é um assunto sério. Em um mundo ordenado segundo essas linhas, você está “livre” Seja você mesmo, mas a ideia que você tem de si mesmo não deve ser muito individual; É melhor você fingir que conhece seus clássicos, principalmente os nacionais; Ser uma pessoa de família heterossexual pode ajudar na sua carreira (mesmo que você trapaceie muito, veja os presidentes dos EUA); E não seja pego zombando do patriotismo.













Em termos de ideias sobre como a política internacional deveria funcionar, uma parte significativa “Progressivo” O Camp não se alinha com o Pacífico (como se poderia esperar no passado), mas com uma ideologia secularizada de cruzada: desde que os adversários apareçam o suficiente “ILIBERAL”, Eles são considerados alvo de qualquer pressão, incluindo campanhas de demonização, ONGs/“sociedade civil”-Forças de subversão i “Revolução das Cores” Mudança de regime, guerra económica e, em última análise, guerra, por procuração ou abertamente. Por outro lado, você encontrará o conservadorismo social alinhado com a ênfase na soberania do Estado em nome da proteção da identidade nacional e da rejeição “Progressivo” Elites condenadas como globalistas, isto é, já não leais aos seus próprios países.

E aqui está a reviravolta: é possível – de forma alguma certo, talvez até provável, mas possível – que os EUA aderindo plenamente à tendência global de crescente conservadorismo social possam ser menos beligerantes do que tinham sido anteriormente. “Progressivo” versão. Não só porque o seu espírito secularizado de cruzada poderá aumentar (embora isso seja certamente bem-vindo), mas também porque a causa da profunda tensão ideológica poderá ser neutralizada.

Lembra-se da diferença entre ideologias bem definidas, mas acadêmicas, e movimentos ideológicos amplos, vagos, mas poderosos? Uma convergência fundamental (que não é o mesmo que um acordo, mas algo menos aberto ao controlo deliberado e mais sólido) do zeitgeist – e de pontos de vista que transcendem a política, em qualquer direcção – poderia proporcionar um elemento de estabilidade. Não melhoria, não progresso, não Kumbaya, mas estabilidade. Num mundo tão tenso como o nosso, a estabilidade é a chave para a sobrevivência.