Como usar IA para conseguir um emprego este ano

A Geração AI prometeu tirar tarefas tediosas de nossas mãos com assistentes virtuais e chatbots projetados para automatizar itens em nossas listas de tarefas.

No entanto, muitas dessas ferramentas úteis exigiram tempo em agendas lotadas para integrá-las, testá-las, refiná-las e avaliá-las.

Assim, embora muitos profissionais tenham percebido o apelo da automação e já estejam usando grandes modelos de linguagem (LLM) para tarefas básicas, como resumir artigos e notas de reuniões, os benefícios da automação ainda não decolaram totalmente.

Bem, ainda não. Graças à IA do agente, comumente chamada de “a nova era da IA”, a tecnologia agora vai além de simples avisos e pode tomar decisões ativamente e perseguir metas em seu nome.

Só na última semana, organizações líderes como Accenture, Telstra, Google e Nvidia anunciaram inovações em IA de agentes, indicando que este será um tema quente em 2025.

E especificamente em relação a essas listas de tarefas tediosas, a OpenAI introduziu o Tasks, um novo recurso beta do agente de IA no ChatGPT que permite aos usuários definir lembretes e automatizar tarefas repetitivas.

Quando se trata de recrutamento, várias empresas líderes também estão aproveitando a IA dos agentes. Por exemplo, incorporar Robin da Amply Nas páginas de carreiras, as empresas agora convidam os candidatos a enviarem seus currículos para análise.

O Agent AI identifica proativamente oportunidades relevantes e, ao considerar fatores como preferências de localização, requisitos salariais e cultura da empresa, pode economizar inúmeras horas de busca manual aos candidatos a emprego.

À medida que as ferramentas de IA genéricas e de agente se tornam mais sofisticadas, os candidatos a emprego precisam de compreender como aproveitá-las de forma eficaz, evitando ao mesmo tempo erros comuns que podem prejudicar os seus potenciais clientes. Aqui estão três etapas para aplicar melhor a IA em sua procura de emprego.

Use gen AI para fazer uma lista, não para editar

Os empregadores estão a ser inundados com candidaturas irrelevantes e de baixa qualidade, graças aos candidatos a emprego que utilizam a IA para otimizar os seus currículos e cartas de apresentação.

Especialista da indústria de talentos Hung Lee postou recentemente que teve “uma série de reuniões com um varejista multinacional no ano passado que projetou 6 milhões (!) de candidaturas a empregos, que iriam direto para as caixas de entrada dos recrutadores”. Sem dúvida, muitos deles são assistidos por IA genética.

Infelizmente, ao tentar combinar seu currículo com uma especificação de trabalho específica, muitas dessas “melhorias” acabam sendo um pouco exageradas, na melhor das hipóteses, e mentiras descaradas, na pior. Isso desperdiça o tempo de todos.

Sim, carregue seu currículo e carta de apresentação em uma ferramenta como ChatGPT, CoPilot, Perplexity ou Claude, mas peça uma lista de alterações recomendadas, depois faça todas essas alterações manualmente e coloque tudo com suas próprias palavras.

Dessa forma, você terá controle sobre a precisão de todas as reivindicações e não cairá na armadilha de usar a mesma terminologia que qualquer outro candidato que adora IA.

Concentre-se na qualidade em vez da quantidade

Embora histórias virais de candidaturas de emprego massivas baseadas em IA possam parecer atraentes, nem sempre são a melhor estratégia.

Recentemente, um usuário do Reddit Ele ganhou as manchetes ao usar um robô de inteligência artificial para se candidatar a mil vagas e conseguir 50 entrevistas em apenas um mês.

No entanto, esta abordagem de espalhar e rezar pode sair pela culatra, especialmente para funções especializadas ou posições de alto nível, onde a reputação e a segmentação cuidadosa são mais importantes do que o volume.

Preparação para entrevistas master com LLM

A Gen AI pode ser um recurso inestimável para a preparação de entrevistas, ajudando você a antecipar e se preparar para questões específicas do setor. Esteja você entrevistando para um cargo de comunicação ou financeiro, a IA pode gerar questões práticas relevantes e ajudá-lo a criar respostas convincentes.

Isso ajuda a eliminar o erro comum de não se preparar para aquelas perguntas óbvias e assustadoras que surgem repetidamente nas entrevistas.

Como Notas do CEO da Jotform, Aytekin Tank“Um dos maiores erros que já vi é que os candidatos não reservam tempo para se fazerem as grandes perguntas de antemão. Claro, isso inclui perguntas comuns em entrevistas como: ‘Onde você se vê daqui a 5 ou 10 anos?’ ‘ Mas os candidatos também devem fazer um exame de consciência sobre as condições de trabalho que os ajudam a prosperar.”

Você pode usar a geração AI para preparar respostas às perguntas mais frequentes que Tank menciona: “Como é a sua cultura ideal? Quais são suas expectativas em termos de aprendizado, crescimento e avanço? Eles estão procurando uma organização de crescimento lento onde possam permanecer por 10 anos ou um unicórnio financiado por capital de risco onde possam ganhar alguns títulos e seguir em frente?

Ela acrescenta: “Como qualquer relacionamento, ser muito claro sobre suas esperanças e necessidades ajuda todos a descobrir se eles se encaixam bem”.

Você pode até enviar seu currículo, carta de apresentação e inscrição para as ferramentas mencionadas (ChatGPT, CoPilot, Perplexity e Claude), para poder praticar respostas a perguntas específicas com notas de seu próprio histórico de trabalho.

