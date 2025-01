Compacto que não deve ser imitado, uma família estava envolvida em uma união de contrabando de metanfetamina em Batam

Tangerang, vivo – A alfândega de Batam conseguiu frustrar os esforços para contrabandear os narcóticos da metanfetamina que pesavam 10 kg no Aeroporto Internacional Hang Nadim e em um hotel nas partidas, Batam.

Leia também: Acabei de jogar uma vez preso pela polícia uma vez, Radja Nainggolan Club abriu a voz em casos de contrabando de drogas

Onde, nesse caso, até 9 autores também garantiram com sucesso que eles têm relacionamentos familiares.

Começando quando os policiais encontraram alguns amantes com as iniciais Rd (28) e AM (24), que tentaram contrabandear narcóticos de metanfetamina através do Aeroporto Internacional Hang Nadim, com modo através da bagagem.

Leia também: Gempar, o jogador de descendência indonésia Radja Nainggolan tropeçou em um escândalo de contrabando de drogas

“Encontramos um tipo suspeito de bagagem para rastrear. Quando foi verificado, havia um pacote plástico transparente contendo pó de vidro branco”, disse o chefe do escritório da Alfândega de Batam, Zaky Signansyah, quinta -feira, 30 de janeiro, 30 de janeiro de 2025 .

 Ilustração de metafetamina. Foto: Viva.co.id/bs putra (medan)

Leia também: Brigadeiro então Sudian foi demitido para ser pego em um caso de drogas

A poeira está envolvida nas dobras de jeans que são deliberadamente dispostas no meio do tapete e cobertores de oração na parte superior e outras roupas no fundo. Esse padrão de embalagem é deliberadamente usado para disfarçar a existência de pó de vidro branco e evitar a detecção de policiais no aeroporto.

“Para este caso, conseguimos garantir um total de 2.240 gramas de peso ou 2,2 kg. Está planejado que os bens ilegais sejam levados para o destino final de Kendari usando a rota Citilink com a rota Batam-Jokarta-Makassar-Kakendari “Ele disse.

De acordo com as informações dos dois autores, o artigo foi obtido de um controlador com as iniciais da AWI, que permaneceram em um hotel na área de Jodoh, Batam.

Acrescentou, a Chefe de Execução e Pesquisa da Alfândega e Impise de Batam (P2) (P2), Muhtadi, sua partida imediatamente formou uma equipe conjunta e mobilizou a unidade Batam Aduans K-9 para seguir a AWI e sua rede.

Então, a equipe coordenou o hotel para ter acesso a todos os quartos alugados pela AWI. Depois de alguns minutos, a equipe conjunta garantiu que dois homens identificados como AWI (25 anos) e RE (22 anos) sem resistência.

“O equipamento conjunto registrou um total de 5 quartos usados ​​pela rede de contrabando, da qual foi usado como um local para empacotar metanfetamina e quatro outros como mensagens e controladores”, disse ele.

Onde, os resultados de uma pesquisa exaustiva que começa na sala, no gabinete, na bagagem dos autores encontrados no local encontrou evidências na forma de pó de cristal branco em embalagens e outros itens para embalar a metanfetamina que incluíam 2 peças de digital Escalas, 1 parte dos dispositivos de embalagem e 1 conjunto de ferramentas de sucção de metanfetamina (BONG).

O bem -sucedido cisto branco em pó é colocado em um pacote com detalhes de 27 pacotes de plástico com um peso de 280 gramas cada e um peso total e 1 plástico postal que pesa 10 gramas na carteira AWI. A evidência total total na forma de poeira de vidro branco supostamente metanfetamina foi de 8.715 gramas.

“Na ação do hotel, os policiais também conseguiram garantir nove pessoas, a saber, como o principal controlador da União, QA (esposa de Awi), Oki (irmã de Awi -in -law), re (RE (Driver Personal AWI ), e e cinco outras pessoas, a saber, Dr. Oki), NW (AWI Cousin), Hospital (amigo de Oki), Gr (Awi Friend) e testes (a esposa de Re) que são suspeitos de estar fortemente envolvidos neste medicamento Rede “, explicou.

Os oficiais conjuntos da equipe trouxeram todas as evidências e os supostos autores ao Escritório de Alfândega de Batam para inspeção adicional. Em seguida, os oficiais realizaram um teste de narcotestamento e um teste de laboratório na amostra de evidências e os resultados foram positivos que continham compostos de narcóticos de classe I do tipo de metanfetamina. Os oficiais também realizam testes de urina em 11 pessoas seguradas e os resultados foram três pessoas positivas que usavam drogas.

“Com base na confissão da AWI ao oficial que recebeu metanfetamina de alguém com o RO inicial que era o cérebro dessa união. AWI havia realizado 4 transações da Administração de Medicamentos com base nas ordens de Ro. E isso estava em nosso desenvolvimento”, disse ele. .

Sobre as evidências e os autores foram realizados com uma emissão de teste de teste SBP-N-3/KPU.2/2025, SBP-N-4/KPU.2/2025 e SBP-N-5/KPU .2/ 2025 23 de janeiro de 2025. Eles também estavam sujeitos à lei dos narcóticos nº 35 de 2009, com a ameaça máxima de sentença de morte ou cadeia perpétua.