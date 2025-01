Compensação: O que aconteceu com a esposa de Mark, Gemma?

Ruptura Os fãs estão curiosos para saber se A esposa de Mark, Gemma Scout.interpretado por Dichen Lachman, está vivo ou morto. Quando foi apresentada, ela era professora de literatura e levava uma vida feliz de casada com Mark. No entanto, mais tarde ele sofre um acidente que provavelmente tira sua vida. No entanto, episódios posteriores revelam que a sua morte foi falsa e que ela foi submetida a um processo de indemnização.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre sua função nas Indústrias Lumon.

A esposa de Mark, Gemma, está viva ou morta em Severance?

Sim, Gemma está viva em Severance. Ela trabalha como Sra. Casey na área de testes das Indústrias Lumon.

Gemma e Mark viviam uma vida saudável antes da tragédia. A primeira morre após sofrer um acidente brutal, que parece tê-la matado. Desde então, Mark tem dificuldade em lidar com a dor e decide dar um passo crucial.

Ele acha que deixar para trás todas as memórias do mundo exterior o ajudará a superar a dor. Assim, ele passa por um processo de indenização, acreditando que separar o trabalho da vida pessoal por alguns dias lhe permitirá esquecer sua dor.

Embora Mark e até o público acreditassem que Gemma estava morta, a realidade era diferente. Ela nunca morreu, mas viveu outra vida após ser separada, esquecendo suas memórias. Esta revelação final ocorre no episódio 7, no qual Mark, bêbado, rasga a foto de sua esposa para mostrar a Alexa que ele seguiu em frente.

Mais tarde, a câmera amplia a foto de Gemma, indicando que ela nunca morreu. Gemma agora é a Sra. Casey e atua como conselheira nas Indústrias Lumon. Realizar sessões de bem-estar com os funcionários. O procedimento a aproximou de um robô, já que ela mal fala e não demonstra emoções. No entanto, Mark não sabe de nada disso, pois esqueceu as memórias do escritório de Lummon.