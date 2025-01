Competição por muitos títulos da Copa AFF entre a Seleção do Vietnã e a Seleção da Tailândia

Jacarta – A Seleção do Vietnã x a Seleção da Tailândia aparecerá na final da Copa AFF de 2024. Esta é a terceira vez na história do evento bienal do Sudeste Asiático que eles se enfrentam na final.

A primeira partida da Seleção do Vietnã contra a Seleção da Tailândia na final da Copa AFF foi realizada em 2008. Naquela época, o time apelidado de Estrela de Ouro emergiu como campeão.

A próxima partida aconteceu pela AFF Cup 2022. Foi a vez da seleção tailandesa derrotar a seleção vietnamita na disputa pelo título.

Se sorteada como um todo, a seleção tailandesa poderá ser considerada a rainha da Copa AFF. Eles conseguiram ganhar sete títulos de campeonato.

Começando pela primeira edição em 1996, passando depois pelas Copas AFF de 2000 e 2002. Depois de muito tempo sem conseguir ser campeão, em 2014 e 2016 foram campeões novamente.

A seleção tailandesa conquistou o quinto título da Copa AFF na edição de 2016 e depois venceu este campeonato em 2020 e 2022.

Eles podem fazer uma nova história como um time que vence a Copa AFF três vezes consecutivas se vencerem a seleção do Vietnã desta vez.

Comparado com as conquistas da seleção tailandesa, o que a seleção vietnamita alcançou está muito atrás. Ele só conquistou o título duas vezes nas edições de 2008 e 2018.