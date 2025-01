Complete, últimas palavras de Shin Tae-Yong e seu assistente depois de ser demitido por PSSI

VIVA -O ex-treinador da equipe nacional da Indonésia, Shin Tae-Yong, e sua equipe comemoraram um jantar como um tempo de despedida.

Leia também: Destino trágico de Shin Tae-Yong: ele foi jogado ovos e de repente o demitiu do PSSI

O contrato Shin Tae-Yong não continuou como deveria até 2027. No meio do caminho, o PSSI o descartou e o substituiu por um treinador holandês, Patrick Kluivert.

Agora chegou a hora de despedida e Shin Tae-Yong e seu assistente expressou sua gratidão ao povo indonésio. Aqui estão os detalhes.

Leia também: Marselha Fernando agrediu na Inglaterra

1. Analista de desempenho, Kim Jong-jin

Por aproximadamente quatro anos e meio, trabalhei como analista de desempenho da seleção nacional de futebol indonésio com o treinador Shin Tae-Yong. Eu sou Kim Jong Jin.

Leia também: A resposta chocante do treinador australiano depois que Shin Tae-Yong foi demitido da seleção nacional da Indonésia

Foi muito difícil para mim ir tão de repente, mas graças a todos os fãs que eu poderia deixar a Indonésia com muitas lembranças felizes. Eu quero agradecer a todos. Continuarei apoiando o crescimento e o sucesso do futebol indonésio no futuro. Muito obrigado!

2. Treinador da frente, Yeom Ki-Hun

Embora tenhamos nos encontrado apenas por um curto período de tempo, é muito lamentável ter que nos separar tão rápido. No entanto, sou muito grato por todo o apoio e incentivo que eles me deram durante esse curto período de tempo.

Agora voltarei à Coréia, mas minha estadia na Indonésia me deixou muitas memórias inesquecíveis. Eu não acho que nunca esqueci. À distância, continuarei apoiando o futebol indonésio, esperando que ele continue a se desenvolver e alcançar seu sonho de participar da Copa do Mundo.

Até o dia em que nos encontramos novamente. Pegue muito. Eu também apreciaria muito seu apoio contínuo. Muito obrigado por tudo até agora.

3. Doutor da equipe, Choi Ju Young

Para todos os fãs de futebol da Indonésia, embora nosso tempo juntos não demorassem, é difícil dizer adeus a nós. No entanto, eu realmente sinto seu amor e vou carregar suas memórias em meu coração por um longo tempo.

Espero que você ame mais o futebol indonésio e também se ame. Espero que sua ilusão pelo futebol continue a crescer e se traduzir na vitória que você sonha. Obrigado.

4. Treinador de Porter, Kim Bong-soo

Olá, sou Kim Bong-Soo, ex-goleiro da equipe nacional da Indonésia. Para todos na Indonésia, o treinador Shin Tae-Yong, assim como toda a equipe técnica, muito obrigado pelo seu apoio extraordinário.

Durante os três anos em que estive aqui, sou muito grato aos jogadores e a todos os fãs que sempre nos apoiam. Continuarei apoiando o futebol indonésio para desenvolver ainda mais e classificar com sucesso para a Copa do Mundo. Muito obrigado.

5. Treinador assistente, Choi In-Cheul

Sou Choi In-Cheul, treinador da seleção nacional do futebol da Indonésia. Ex -treinador, sim, porque nosso trabalho está pronto.

Durante os 3 anos e 7 meses em que estive na Indonésia desde que eles nomearam o treinador Shin Tae-Yong, passamos por muitos altos e baixos. Embora o final de nossa viagem tenha sido um pouco infeliz, ainda me sinto orgulhoso de ter sido capaz de ajudar o desenvolvimento do futebol indonésio com o treinador Shin.

Espero que o futebol indonésio continue a se desenvolver. Um grande agradecimento aos fãs que nos deram muito apoio durante todo esse tempo. Também ouro para que, no ano novo, você esteja sempre saudável e que sua família seja sempre feliz. Obrigado.

6. Trainer físico, Shin Sang-Gyu

Enquanto estava na Indonésia, fiquei muito feliz. Tenho muitas lembranças felizes e realmente amo o futebol indonésio.

Eu considero a Indonésia como minha casa. Embora eu volte para casa, se possível, quero trabalhar novamente na Indonésia. Embora não seja mais, continuarei apoiando o futebol indonésio, bem como os atuais jogadores da equipe nacional e seu caminho para o futuro. Obrigado.

7. Treinador de Porter, Yoo Jae-hoon

Muito obrigado a todos os fãs de futebol da Indonésia. Trabalhei por aproximadamente cinco anos para a seleção nacional da Indonésia, incluindo meu trabalho no PSSI.

Houve muitos momentos felizes e tristes durante esses cinco anos, mas isso permaneceu no passado. Quero agradecer aos seguidores da Indonésia. Espero que a equipe nacional da Indonésia continue progredindo. Espero que se qualifiquem para a Copa do Mundo de 2026. Mantenha -se saudável.

8. Tradutor, SEO Jeongseok

Primeiro, graças ao apoio extraordinário dos fãs indonésios, nós, a equipe técnica, fizemos uma refeição juntos hoje à noite como despedida. Espero que toda a equipe técnica possa ter sucesso em outros lugares, incluindo o treinador Shin Tae-Yong.

Peço desculpas fisicamente e mentalmente se houver alguma ação incorreta da minha parte. Esperançosamente, a seleção da Indonésia também pode ser classificada para a Copa do Mundo. Não posso nomear os jogadores da equipe nacional um por um, mas obrigado a todos, por estarem juntos e por poder continuar juntos durante esses cinco anos.

Esta será uma memória bonita e extraordinária para mim. Mais uma vez, obrigado aos seguidores indonésios que nos apoiam, e nunca poderei receber um amor tão grande e bonito. Que a equipe nacional da Indonésia tenha sucesso!

9. Treinador Chefe, Shin Tae-Yong

Sou muito grato aos fãs de futebol da Indonésia e a todo o povo indonésio.

Embora eu tenha que voltar com um pouco de arrependimento, eu amo a Indonésia e continuarei a amá -la.

Espero que os jogadores indonésios tenham mais coisas boas no futuro. Eu também espero que eles possam ser classificados para a Copa do Mundo de 2026, para aparecer nesse grande estágio. Embora eu vá entre a Coréia e a Indonésia, sempre apoiarei a Indonésia. Estou muito grato. Obrigado.