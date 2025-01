Compra de soja prorrogada por 15 dias em Maharashtra

O ministro-chefe de Maharashtra, Devendra Fadnavis, ordenou na segunda-feira (13 de janeiro de 2025) o estabelecimento de um mecanismo permanente para aquisição de soja para garantir operações ininterruptas anualmente. Essas instruções foram emitidas durante uma reunião de avaliação de progresso de 100 dias do Departamento de Marketing em Mumbai.

O governo também prorrogou em 15 dias o prazo para compra da soja. Fadnavis perguntou ao Ministro da Agricultura da União, Shivraj Singh Chouhan, por telefone.

Durante a reunião, o Ministro Chefe destacou a necessidade de desenvolver centros agrícolas ao longo da Rodovia Samruddhi como parte do Projeto Magnet. “Estes centros devem estar equipados com todas as instalações necessárias”, disse, ordenando aos responsáveis ​​que apresentem um plano detalhado para a sua implementação.

Os preparativos para a compra da soja, que terá início em Novembro, deverão estar concluídos até Outubro, incluindo o registo dos agricultores, disse. “O quadro permanente deve ter directrizes claras e instalações adequadas para evitar qualquer interrupção na aquisição de soja”, disse Fadnavis. Ele também orientou a secretaria a apresentar propostas para implantação de centros agrologísticos nas quatro regiões do estado.

Destacando a importância do armazenamento de cebola, o Ministro-Chefe acrescentou: “As unidades de armazenamento de cebola são uma solução eficaz para a conservação e o seu número deve ser aumentado. Os subsídios para essas unidades também precisam ser aumentados para atender à demanda.”

O secretário-chefe adicional do Departamento de Marketing, Rajgopal Deora, anunciou planos para desenvolver um Maha Bazaar de padrão internacional em Navi Mumbai. O projeto, que abrange entre 200 e 250 acres, visa estabelecer uma nova referência para os mercados agrícolas do estado. Além disso, será criado um comité de mercado em cada taluka, que atenderá às necessidades regionais específicas, como os mercados de peixe na região de Konkan e os mercados de produtos locais em áreas tribais, disse o Ministro do Marketing, Jaykumar Rawal.

Rawal também anunciou uma reclassificação dos comitês de mercado com base nos níveis de renda: 1-2,5 milhões de rúpias, 2,5-5 milhões de rúpias, 5-10 milhões de rúpias e 10-25 milhões de rúpias. Revelou ainda que um centro agrícola em Jabhurgaon, localizado no distrito de Chhatrapati Sambhaji Nagar, está pronto para ser inaugurado dentro de 45 dias.